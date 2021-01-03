Galatasaray’da Taylan’ın ve Feghouli’nin olmayışı takımı çok etkilemiş. Cim Bom 10 kişi kalıncaya kadar Antalyaspor’un oyunu kendi sahasında kabul eden defans ağırlıklı futbolu, rakibin bütün oyun planını bozdu. Bu kilidi açacak futbolcular sahneye çıkmayınca, bir de buna hakemin Emre Kılınç’ı oyundan atarken verdiği çok ağır karar eklenince, dün gecenin tuzu biberi oldu. Emre’nin arkadan müdahalesi var ama Türkiye’de bu tip pozisyonlarda şimdiye kadar direkt kırmızı kart gören oyuncuya ben rastlamadım. VAR hakemi de, baş hakem Abdulkadir Bitigen’i uyardı, “Verdiğin kırmızı kart ağır, bir daha seyret” dedi. Bakalım bundan sonra çok dikkatle takip edeceğim, böyle pozisyonlarda acaba bir daha oyundan atılan futbolcu olacak mı?

Feghouli gerçekten takımının en önemli isimlerinden bir tanesi, bilhassa hücum anlamında. Antalyaspor’un kilidini dünkü maçta ancak o yetenekte bir futbolcu açabilirdi. Taylan’ın yerine Donk görev aldı. Hollandalı futbolcu savunmada çok etkili ama orta sahada kağnı gibi. Yan pas, geri pas yaparak kırmızı-beyazlıların ekmeğine yağ sürdü. Taylan ise çabuk hücuma çıkan, ayağında fazla top tutmayan, kaleye dikine giden bir oyun sergiliyor. Ryan Donk’un bunları yapacak enerjisi yok. Santrfor Oğulcan elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak daha böyle kapalı savunmalar içinde gol atacak tecrübesi yok. Santrfor arkası oynadığı zaman enerji olarak da takımına daha çok katkı veriyor.

Fatih Terim ne yapsın? Diagne’den faydalanamıyor. Antalya karşısında Falcao’yu oyuna alıyor, o da 30 dakika sonra ‘ayağım çekiyor’ diyerek maçı bırakıyor. Bu şartlar altında sarı-kırmızılılar zirve için mücadele ediyorsa helal olsun demek lazım. Emre Kılınç, sağda oynadığı zaman fazla başarılı olamıyor. Dünkü performansı da çok kötüydü. Ömer Bayram Trabzonspor karşısında yıldızlaştı. Bu karşılaşmada ise arkadaşlarına hiçbir katkı veremedi.

Belhanda’nın yerini dolduracak bir futbolcu takımda mevcut değil. Bir de gerçek var ki Faslı yıldız oyunun içerisinde ne kadar etkili? Açık futbol oynayan takımlara karşı Cim Bom’un kazanma şansı daha çok. Ama böyle Antalya gibi kapananlar karşısında, kadron da eksikse bu kadar sıkıntı yaşaman gayet normal.

Son sözüm de Omar için... Büyük geçmiş olsun. Bütün Galatasaraylılar’ın canı çok yandı. O fedakar bir baba. Talihsiz bir olay yaşadı. Dilerim bir an önce sağlığına kavuşur, futbolunu oynamaya yine devam eder.