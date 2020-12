Bütün dünyada herkes canıyla uğraşırken, biz tutturmuşuz Türkiye’de iyi futbol oynanmıyor diye! Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçı... Fatih Terim hastalıktan çıkan, sakatlığı biten ve forma şansı bulamayan oyunculardan bir kadro kurmuş... Maçtan sonra kıyametler kopuyor.

Galatasaray kötü oynamış, sonradan oyuna giren Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Oğulcan maça ağırlığını koyamamışlar. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Arda Turan 10 gün hastanede yattı. Bu sürede ateşi 39’un altına hiç düşmemiş. Tedavi süresince bu virüs vücudundaki bütün enerjiyi aldı. Şu anda toparlanma devresinde. Belhanda’nın durumu da aynı, o da toparlanamadı. Omar fizik olarak bir kademe ileride olmasına rağmen hazır değil.

Futbolcular sahada rakipleriyle mücadele ettikleri kadar virüse yakalanmamak için de çabalıyorlar. Bu hastalık her insanda ayrı etki yaratıyor. Kimi çok ağır geçiriyor, kimi de kolay atlatıyor. Ama etkileri bazı insanlarda aylarca bitmiyor.

Bu oyunculara ek olarak Sekidika gayet iyi mücadele etti ve ilk 11’i zorlayacak duruma geldiğini gösterdi. Ali Yavuz Kol hırsıyla, fiziğiyle ‘ben bu takımda kadroya girebilirim’ mesajını verdi. Emin de hata yapmadan ilerisi adına ümit veren bir futbol oynadı.

Böyle zor bir dönemden geçerken hangi takım iyi futbol oynayabilir? Oyuncular mücadele ediyor mu? Ediyor... Maç kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar... Sahaya çıkan takım, yedek bekleyen isimler mi? Evet... Eleştirirken elimizi biraz vicdanımıza koymamız gerekiyor. En azından şu zor dönemde. Galatasaray’ın bugün Karagümrük ile hafta içinde Göztepe ile gelecek hafta da Trabzonspor ile maçı var. Ne yapacaktı bu durumda Terim. Her zaman kullandığı 11’i sahaya sürüp, Darıca karşılaşmasını farklı kazansaydı, milletten ‘Bravo hocaya’ diye övgü mü alacaktı!

Yanlış yorumlar yapılıyor... Bilhassa bir kısım taraftarın bu konuda daha dikkatli olması lazım. Alın şimdi Florya’da iki futbolcunun daha testi pozitif çıktı. Her sabah testler yapılıyor. Ve sonuçlar gelinceye kadar başta hoca olmak üzere, bütün oyuncular inanın tedirginlikten ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Artık bu iyi futbol, kötü futbol sözlerini bir kenara bırakıp üç puan alan takımları alkışlamak lazım.

Tek suçlu hakemler mi?

Evet, top ele mi gitti, el topa mı gitti... Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada bu gri pozisyonlar sorun yaratıyor. Hakemler de hata yapıyor. Kimine penaltı veriyor, kimini es geçiyorlar.

Onlar da zor durumda. Ama sadece sorun bu değil ki... Sarı kartla oynayan bir futbolcu ikinci sarıyı görmek için her şeyi yapıyor. Bu hafta bunları çok fazla yaşadık. Ama hakem futbolcuyu atma cesaretini kendinde bulamıyor. Neden hiçbir kulüp oyuncusunu bu konuda uyarmıyor. Aynı şekilde futbolcular rakiplerine kollarını açarak vuruyor. Bu pozisyonlarda da bazıları cezalandırılıyor, bazıları görmezden geliyor.

Ben bir tek şeyi merak ediyorum; kulüplerimiz sahada kart görmek için her şeyi yapan oyuncularına ne gibi bir ceza veriyor? Hiçbir şekilde futbolcuların uyarıldığını düşünmüyorum. Çünkü aynı oyuncular her maçta aynı olayları bize yaşatıyorlar. Bu sorunları bitirmek için kulüp yöneticileri yan yana gelip ortak bir tedbir alabiliyor mu? Almıyorlar... O zaman sadece hakemleri suçlamak haksızlık.

Biz bu sorunları yaşıyorsak, hakemler kadar futbolcular da teknik direktörler de suçludur.

Bu gençlerin ışığı sönmesin

Bursaspor’u kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir jenerasyon yarattılar. Sekiz tane oyuncusu bütün futbolseverlerin dilinde, gazetelerde manşetlerde. Haklı olarak da övgüler alıyorlar.

Büyük takımlarımızın böyle bir jenerasyon yakalama şansları var mı diye sorarsanız, kesinlikle yok. Bursaspor, TFF 1. Lig’de 9. sırada. 14 maç oynamışlar, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet almış. Şampiyonluk potasının uzağında duruyor. Ama önleri açık.

Büyük takımlarımızın teknik direktörleri böyle gençlerle oynasa, ligde 9. olsa, kusura bakmayın ama hiçbir şekilde takımın başında kalamaz. Bursaspor şu anda onu başardı. Ama dilerim bu genç yıldızlar yere sağlam basarlar, havaya girmezler. Umarım bu övgüler onları yanlış yola itmez.