Gerçekten çok üzüldüm. Biz maç öncesi Galatasaray için çok olumlu şeyler düşündük. Hatta sarı-kırmızılıların Glasgow Rangers’ı yenip Türkiye’ye lazım olan puanı kazandıracağından çok emindik. Bazen evdeki hesap çarşıda tutmuyor.

İlk yarının büyük bir kısmında oyuna hakim olan, daha çok hücum eden ama net gol pozisyonuna girmeyen takım Galatasaray’dı. Devre arası Fatih Hoca, Feghouli ve Belhanda’yı dışarı alır, yapacağı hamlelerle ikinci yarı maçı çevirir diye düşündük. Tabii o da beklemiyordu, Linnes’in hatasından yedi dakikada iki gol yiyeceğini.

Galatasaray gibi bir takımın böyle hatalar yaparak gol yeme lüksü yok ve olmamalı da. Maalesef artık ne konuşsak boşuna. Ama şu kesin, biz bu kısır çekişmelerle uğraştığımız müddetçe hiçbir Türk takımı bundan sonra Avrupa’da başarılı olamayacak. Zaten olamıyor da…

Kulüplerin kadro oluşturma tarzı Avrupalılarla mücadele etmemiz için yetmiyor. Dün gece Galatasaray’a bakıyorum… Geçen sezon kiraya verilen Ryan Babel sol kanatta kurtarıcı gibi oynuyor. Ne oynadığını da bilmiyorum. Rakibine baktığımız zaman Hollandalı oyuncunun temposu, fiziği yetersiz kalıyor. Bunun için de takımına katkı veremiyor.

Feghouli desen senede 5 maç oynuyor. Artık o kısmet, hangi maçlara gelirse! Ancak dün gece maça ağırlığını koyup, takımına katkı sağlamasını gerçekten çok istedim. Maalesef ama, Feghouli bu! Daha fazlası çıkmıyor. Aynı sözler Belhanda için de geçerli. Çıksın da bir sezon da altı maçtan fazla övgüyü hak edecek top oynasın. Olmuyor yani… Artık onların oynadığı futbolla, forma giydikleri takımlar kesinlikle başarı kazanamaz.

Fenerbahçe maçında da, dün gece Rangers maçında da aynısı oldu… Falcao’nun yanına gelip en azından paslaşacak, stoperin bir tanesine baskı yapacak takımda hiçbir futbolcu yok. Ne oluyor, Falcao yalnız kalıyor. Yalnız kalınca da etkisizleşiyor. Takımın en kötüsü gibi görünüyor. Bu sadece Avrupa Ligi’nde değil; Türkiye’deki maçlarda da aynı.

Marcao, Luyindama gibi çok iyi stoperleri olan bir takımın bu kadar kolay gol yememesi lazım. Martin Linnes futbol hayatındaki belki de en şanssız günü yaşadı. Maç berabere devam ettiği sırada takımının en iyilerinden birisiydi. Ama o iki goldeki hatası affedilir gibi değil. Omar ise hücumu seven etkili bir bek. Hücuma çıktığı zaman onun yerini Feghouli’nin doldurması gerek. Maalesef hem Feghouli hem Belhanda ekonomik oynadıkları için gerçekten Cim Bom’daki beklerin işi çok zor.

Sonuçta Beşiktaş, Alanyaspor gibi Galatasaray da Avrupa kupalarından elendi. Çok üzücü ve can sıkıcı bir gece yaşadık.