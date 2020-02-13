Son senelerde böyle futbol izlemedim. İlk dakikadan 98. dakikaya kadar baskı, pres, üst seviyede futbol ve mücadele, gol pozisyonları, aklınıza ne gelirse Galatasaray bunları yaparak kupaya veda etti. Maçın skoru 3-1... Tur için bir gol daha gerekliydi. Öyle önemli gol pozisyonlarını değerlendiremediler ki, biraz şanssızlık, biraz beceriksizlik. Hakikaten sarı-kırmızılılar adına o iyi futbolun hakkı kupada tur atlamak olmalıydı.

Feghouli’nin boş kaleye atamadığı, Onyekuru’nun direkten dönen topu, Seri’nin rakip 18 içindeki üç-dört arkadaşını topla buluşturamaması, ev sahibinin altı golü rahatça bulabileceği maçtan üç golden fazlasını atamayarak elenmesi gerçekten Cim Bom için acı. Alanyaspor’u tabii ki kutluyorum. Bilhassa ilk yarı Galatasaray’a çok direndi. Gerçekten de iyi bir takım, çok iyi futbolcular var. Ama Galatasaray’ın hırsı, temposu oyunun büyük bir kısmında turuncu-yeşillileri oyundan düşürdü.

27 bin taraftar gerçekten muhteşemdi, rakibe büyük baskı yaptılar ama işte bazen olmayınca olmuyor. Belki de futbolun güzelliği bu.

Yalnız bundan sonraki maçlar için şunu söyleyeyim: Galatasaray bu futbolu devam ettirirse bu ligden kesinlikle maç kaybetmeden şampiyon olarak çıkar. Bakıyorsun futbolcular sahada bir bütün. Emre Akbaba’sı, Adem Büyük’ü, Lemina’sı, Ömer’i olağanüstü mücadele ortaya koydular. Zaman zaman hatalar olmadı mı, tabii ki oldu. Feghouli’nin şanssız gününde olması takımını kupadan etti.

Donk zaman zaman çok hatalar yaptı. İlk yarı Seri çok top kaybetti. Ama hiçbir zaman sarı-kırmızılıların oyun bütünlüğü dağılmadı, hep golü düşündüler. Alanyaspor’u kendi sahasına hapsettiler. Yapacak bir şey yok. Her iki takıma da teşekkür etmek lazım. Bize unutulmayacak bir karşılaşma seyrettiler. Süper Lig’de hiç bir takım bugüne kadar bu tempoyu yakalayamadı. Alanyaspor gol yemeyeyim diye, Galatasaray daha çok gol atmak için gerçekten görmediğimiz bir tempo ortaya koydular. Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut’u özellikle tebrik ediyorum. Maçı yaşıyor, iyi bir takım kurmuş. İyi bir sistemle takımına futbol oynatıyor. Bunu samimi söylüyorum; Bu Alanyaspor’u yenmek kolay bir iş değil. Galatasaray ilk maçtaki hataları yüzünden kupadan elend