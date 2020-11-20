Şampiyon olmak için sezon başında program yapıyorsun, kadronu kuruyorsun. Tabii transfer yaparken mali konularda UEFA ve TFF’nin kriterlerine uyuyorsun, bu yüzden de istediğin isimlerin hepsini kadrona katamasan da zirve yarışının içinde kalmak adına savaş veriyorsun...

Galatasaray’a bakıyorum, Sivasspor maçında göze hoş gelen, mücadeleci bir futbol oynadı. Şimdi bu takımda Arda, Babel, Omar, Belhanda ve Okan’ın Kovid-19 testleri pozitif çıkıyor. Luyindama ve Etebo ise milli takımlarında sakatlandılar. O yüzden bu hafta onlar da yok. Bütün yapılan planlar, programlar artık hepsi çöpe gidiyor.

Buna rağmen tabii ki yarışma devam edecek. Sarı-kırmızılılar da bunun içinde olacaklar. Ancak Fatih Terim’in işi daha da zorlaştı. Şimdi kadroda şans bulamayan Emin, Oğulcan, Kerem ve Sekidika forma giyecek. Bu şansı iyi kullanabilirlerse hem kendileri kazanacak, hem de Galatasaray...

Bunun gerçekleşmesi için tek şart var. Şans bulan isimlerin yüreklerini sahaya koymaları gerekir. En üst seviyede mücadele edemezlerse hem takım, hem de kendileri kaybedecek.

Eminim Fatih Terim bu futbolcuların beynini yıkıyordur. Zaten kendileri kötü performans gösterecek olsalar Galatasaray’a transfer edilmezlerdi. O zaman bu şansı iyi değerlendirip kendilerini göstermek zorundalar.

Şu dört hafta Galatasaray’ın ligdeki konumunu belirleyecek. Fenerbahçe’nin kadrosu çok zengin. Başakşehir’in de... Bir sürü olumsuzluklara rağmen Sergen Yalçın da yarışın içinde kalmak için her şeyi yapıyor. O zaman Galatasaray’da da bu futbolcuların kendilerini gösterme zamanı gelmiştir.

Kafama takılan diğer bir konu ise 14 futbolcuyu sahaya çıkaramayan takım hükmen yenik sayılacakmış. Bu kararı kim alacak bilmiyorum. O zaman hükmen kaybetmemek için ne yapacak hocalar? Virüslü futbolcuyu sahaya mı sürecek. Böyle kararlar alınacaksa, Süper Lig’deki bütün takımların hocalarına danışılmalı. Üstüne basa basa söylüyorum, futbolumuz için en doğru kararları teknik direktörler masaya koyacaktır. Tabii bu ne kadar gerçekleşir orasını bilemiyorum. Koca bir soru işareti var.

Çok yazık, küme düştük

Eminim küçümseyenler vardır ama UEFA Uluslar Ligi’nde C Grubu’na düşmek kendi adıma konuşuyorum benim canımı çok yaktı.

Biz bu jenerasyon için ‘mucize takım’ ifadesini kullandık. Dünya devi Fransa’yı yendiği zaman, Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katıldığı zaman koltuklarımız kabardı. Bütün herkes futbolcularımızdan bahsetti.

Şimdi ise nerelere geldik! Başta Şenol Güneş olmak üzere böyle bir başarısızlık varsa ortada, herkes suçludur. Hoca, istediği futbolcuyu milli takıma alabilir ve sahaya sürdüğü on birin en iyisi olması gerekir. Ben Şenol hocanın iyi performans göstermesine rağmen kadroya çağırmadığı Taylan Antalyalı başta olmak üzere birçok futbolcu sayabilirim.

Ne olursa olsun bu milli takım hepimizin. Hocanın da, futbolcuların da biraz silkelenmesi lazım. Ben buna inanıyorum.

Mayısta da seçim zor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim kararı aldı. Doğrusunu da yaptı, mahkeme tedbiri de kaldırdı. Zaten koca kulüp nasıl mahkemelik oluyor anlamadım da... Mali konularda ibra edilen bir başkan, idari konuda ibra edilmedi. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Sonuçta adalet yerini buldu.

Şimdi yaşadığımız şartlar ortada. Aralık ayında seçim olması mümkün mü? Bana göre mümkün değil. Salgında oluşan şartlar böyle devam ederse mayısta da seçimin çok zor yapılabileceğini düşünüyorum.