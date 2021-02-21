Galatasaray dün gece öyle bir maç kazandı ki, üç puanın ötesinde sezonun finali gibi bir karşılaşma diyebiliriz. Alanyaspor iyi bir takım. Hatta Süper Lig’in en iyilerinden bir tanesi. Mücadeleyi hiç bırakmadı. Sarı-kırmızılılar böyle bir rakibi deplasmanda yendi.

Önce hakemden başlayayım… Bu haftanın en önemli karşılaşması bu maçtı. MHK neden hem VAR’a hem de sahaya daha tecrübeli bir hakem tayin etmiyor? Alanya’daki buluşmada Babacar’ın ilk yarı oyundan atılması gerekirdi. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Luyindama’nın kulağına ayağının tabanıyla öyle bir tırpan atıyor ki, üç dikişle sahada tedavi olmasına yol açıyor. Bunun daha hafifini Diagne Beşiktaş maçında yaptı ve Cüneyt Çakır anında kırmızı kartı gösterdi.

Henry Onyekuru ceza sahası içinde tam topa vurmak üzereyken Umut arkadan rakibinin ayağına vuruyor. Bunun üzerine Nijeryalı futbolcu kendisini yerde buluyor. İşin ilginç yanı hadi orta hakem görmedi diyelim, VAR hakemi Emre Malok baş hakem Zorbay Küçük’ü neden uyarmıyor? Emre Malok bugüne kadar Süper Lig’de hiç maç yönetmedi. Böyle acemi bir hakemi neden bu kadar önemli bir maça veriyorlar? İnsanın aklına bin tane şey geliyor. Neden korkuyorum biliyor musunuz; bu kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının tadını çıkartamayacağız. Bunun da tek sebebi MHK olacak.

Maça gelince… Galatasaray Onyekuru ile çok net üç gol pozisyonuna girdi. Son vuruşları hep dışarı attı. Mustafa’nın harika vuruşu direkten döndü. Bunun yanında Alanyasporlu Salih’in de topu aynı şekilde direğe isabet etti. Turuncu-yeşilliler rakibi kadar gol pozisyonuna girdi. Başta Muslera olmak üzere, Luyindama ve Marcao sezonun en iyi maçını oynadılar. Hiçbir hata yapmadılar. Sağ kanatta görev alan Tayfur ve Efecan ile diğer kanatta oynayan Moubandje ve Davidson bilhassa Yedlin’i ve Ömer’i epey hırpaladılar. Orta sahada Salih ve Berkan gerçekten çok iyi futbolcular.

Hangi takım olursa olsun Alanyaspor’u bu sahada zor yener. Galatasaray bunu başardı. Çok zorlansa da üç puanı almasını bildi. Zirve yarışında liderliğini devam ettirdi. Son olarak yine söylüyorum, hakemlerin bu yarışa müdahil olmamaları gerekir. Bunun için Serdar Tatlı’nın bilhassa hakem tayinlerinde daha titiz davranması gerektiğini düşünüyorum.