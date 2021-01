Galatasaray’ın kadrosu için ‘çok kötü’ diyenlere katılmıyorum. Bunu dün farklı kazandı diye söylemiyorum. Hücum bölgesinde oynayan Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba bunlar kötü futbolcu mu? Hayır kesinlikle değiller. Ama kopuk kopuk oynuyorlar. Kendi gerçek çizgilerinde futbol oynasalar zaten Cim-Bom uçar gider.

Dün akşam Belhanda, Feghouli, Arda da aralarına girdi ve harika üçgenler kurdular. Emre Akbaba da aralara koşu yapınca rahat pozisyonlar buldular. Ama bunu rakibin zayıf oluşuna, fazla baskı yapmayışına veya Galatasaraylı futbolcuların çok formda olmalarına bağlayabilirsiniz.

Ben merak ediyorum… Beşiktaş maçında neden dün geceki tempo yoktu? Bilhassa bu sözüm Belhanda için. Bu saydığım isimler defansif anlamda takıma katkı sağlamıyorlar. Taylan Antalyalı tek başına kalıyor. Bu kadar gol yemesine rağmen Denizlispor orta sahada çok top kazandı, zaman zaman da gol pozisyonuna girdi. Bu sorunu zaten Fatih Terim bir türlü çözemiyor. Çünkü elindeki kadro buna müsait değil.

Beşiktaş maçında Etebo’yu oynattı diye çok eleştirildi. Bana göre Terim’in en doğru hareketlerinden bir tanesiydi. Taylan ve Etebo yan yana oynamasaydı çok daha farklı bir maç seyrederdik. Dün gece bunu gördük. Denizlispor’a karşı bile orta sahada üstünlük sağlarken çok zorlandılar.

Şu an transfer zamanı... Bilmiyorum, şampiyon olmak istiyorlar mı? Ama bir gerçek var; Falcao’dan bu takıma hayır gelmez, gelmeyecek. Diagne inişler ve çıkışlar yaşıyor. Gol vuruşlarını yapıyor ama en önemli handikapı çok ağır bir santrfor olması. Babel zaten kanat oyuncusu ama santrfor oynuyor ve hareketli. İnanın Falcao’dan da, Diagne’den de daha faydalı. Bu takım gerçekten zirveye oynamak istiyorsa gerçek anlamda toplara iyi vuran, hızlı ve çabuk bir golcünün mutlaka alınması lazım.

İkinci kafama takılan husus… Emre Kılınç’tan, Kerem’den, Ömer’den, Sekidika’dan ve Etebo’dan Fatih hoca acaba daha çok faydalanamaz mı? Galatasaray taraftarı yüreği ağzında maç seyrediyor. Allah muhafaza, Taylan ufak bir sakatlık yaşasa veya kart görse onun vazifesini kim yapacak? Ciddi anlamda büyük sorun bu...

Her neyse sarı-kırmızılılar, Muslera’sına kavuştu. Onun kalede duruşu, arkadaşlarıyla diyaloğu, takıma çok büyük artı getiriyor. Denizlispor karşısında çok iş düşmese de Muslera yine bir iki güzel kurtarış yaptı.

Denizlispor’a gelince… Kaliteli futbolcu sıkıntıları var. Bu takım biraz daha takviye edilmeli. Bu yapılmadığı takdirde şu an yaşadıkları sıkıntıların bitmesi mümkün değil.