Galatasaray üç haftadır harika futbol oynamasa da kazanmasını biliyor. Dün gece Başakşehir maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Uzun zamandan beri bir türlü toparlanamayan turuncu lacivertliler, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile iyi bir başlangıç yaparak kötü gidişata dur demek için sahaya çıkmıştı. Ama sarı-kırmızılılar kalite olarak, hırs olarak rakibinin çok önünde.

İlk yarı defansta, orta sahada üstünlük Galatasaray’daydı. Buna karşın girdiği gol pozisyonu ise yok denecek kadar az. Bunun da tek sebebi, Babel iyi niyetle oynamasına rağmen santrfor becerileri yok. Arda Turan markajdan kurtulamadı. Etebo ile Taylan, ikisi de 6 numara ve bu isimler hücuma destek vermeyince pozisyon bulmakta zorlanan bir Galatasaray seyrettik. Ama Donk’un harika pası, Onyekuru’nun aynı güzellikteki kafa vuruşu devreyi galibiyetle kapamalarını sağladı.

İkinci yarı yeni transfer santrfor Mustafa ve Belhanda’nın oyuna girişi hücum anlamında takımlarını rahatlattı. Neticede Donk’un muhteşem kafa vuruşu Cim Bom’u rahatlattı.

Burada yeni transferlere parantez açmak istiyorum. Onyekuru müthiş bir istekle oynuyor ve skoru değiştirecek son vuruşlar yapıyor. Gaziantep maçında iki gol attı, dün gece bir gol attı, bir de penaltı kazandırdı. Penaltıyı da yeni transfer Mustafa gole çevirdi. Mısırlı futbolcu rakibe baskı yapan, çok hareketli, yetenekli aynı zamanda da çok kuvvetli bir santrfor. Onyekuru da Mustafa da harika transferler.

Tabii ki sarı-kırmızılılara Yedlin ve Fernandes de katılınca daha hızlı top oynayan, rakibine baskı yapan, hücuma çok çabuk çıkan bir Galatasaray seyredeceğiz.

Üç gol atılmasına rağmen dün geceki maçta oynanan futbol ölçü olamaz. Derbi maçı öncesi sakatlık korkusu, kart görme tedirginliği gibi nedenlerle futbolcular gerçek performanslarını sahaya koyamadılar. Buna rağmen Fenerbahçe mücadelesi öncesi üç farklı galibiyet alarak moral buldular.

Başakşehir’e gelince… Çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Futbolcuların öz güvenleri kaybolmuş. Aykut Kocaman iyi bir hoca. Bu sıkıntıları biraz daha yaşasalar da ben bu takımın çok değil, iki hafta içerisinde daha iyi futbol oynayacağına inanıyorum.