Bütün kulüpler gibi Galatasaray da transferleri kılı kırk yararak yapmalı. Geleceğe dönük takıma uzun seneler hizmet edecek genç futbolcular alınmalı. Ancak şu hale bakın, Fatih Terim son dönemde iyi bir 11 sahaya sürmek için adeta kıvranıyor.

Halbuki sezon başında bizler yapılan transferlerden sonra ‘Şampiyonlar Ligi takımı kuruldu’ diyorduk. Gelinen nokta gerçekten üzüntü verici. Babel alındı, dünya para verildi, en ufak bir katkı sağlamadı. Şener geldi, iyi niyetli bir futbolcu olmasına rağmen zirveye oynayacak takımlara ayak uyduracak ne gücü var ne kapasitesi. Jimmy Durmaz da aynı şekilde.

Taraftarın baskısıyla çok büyük paralar verilerek alınan Falcao’nun katkısı hiç olmadı. Monaco’da oynamadığı zamanlar, bizler ‘Sakatlığını bahane ediyor. Galatasaray’a gelmek için böyle şeyler yapıyor’ diyorduk. Demek ki yanılmışız! Sakatlıkla ilgili çok sorun yaşıyor. Bir de sarı-kırmızılı takımdaki oyun sisteminde santrforun da koşup, pres yapması gerekli olduğu için Falcao tamamen bitiyor. Andone ise iki kez şanssız sakatlıklar yaşadı. Ona bir şey söyleyemeyeceğim.

Görüyorsunuz, Gomis’in gitmesi Galatasaray’a nelere mâl oldu. Diagne’ye de çok büyük paralar verildi. Kim ne derse desin bana göre Diagne iyi bir futbolcu... Bunun için kendisini taraftar çok seviyor. O da kadroda düşünülmeyince sarı-kırmızılılar gol yollarında çok büyük sorunlar yaşamaya devam ediyor. Koca takımda hava toplarını Donk’tan başka alabilecek futbolcu yok.

Her neyse, eskiye daha fazla dönmek istemiyorum. Ama yeni sezon için farklı bir planlamanın yapılması lazım. Hatta Diagne’yi takımın içinde istemeyen arkadaşları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Keşke Fatih Terim, Diagne’yi karşısına alıp konuşsa, önümüzdeki sezon takıma faydalı olabilir.

Yapılacak transferlerde, anlaşılan futbolcularla mutlaka ön protokol imzalanması ve ceza maddelerinin yazılması gerekiyor. Galatasaray’ı kullanarak hiçbir oyuncu fiyatını yükseltmemeli. Bu iki senedir böyle oluyor, sarı-kırmızılı takımın transfer komitesinin daha ciddi çalışması lazım. Talip olunan futbolcular, başka takıma fiyatını artırarak gittiği zaman 30 milyon Galatasaray taraftarının gerçekten canı yanıyor. Transferle ilgilenen isimlerin bunu hiç unutmaması gerekiyor.

Acil adalet lazım

Süper Lig’de son 5 haftaya girdik. Puan durumunda yukarısı da aşağısı da fokur fokur kaynıyor. Neredeyse hakem hatasından canı yanmayan takım yok gibi. Çok eminim, bu hataların çoğu masum hatalar değil. Bir sezonun emeğini aşağıda ve yukarıdaki takımlar hakemlerin yanlış kararlarıyla kaybetmemeli.

Şu üç haftadır yapılan hataları yazmayacağım. Ama artık hiç olmazsa bu haftadan itibaren onların da gerekli dikkati gösterip VAR’dan daha çok yararlanmaları lazım. Orta hakemler ile VAR hakemleri arasında diyolog kopukluğu olduğu kesin görülüyor. Bir takıma verilen kırmızı kart, rakibine verilmiyor. Haksız yere kartlar gerçekten bütün takımların canını yakıyor. Şu kalan 5 haftada adaletli çalınacak olan düdüklere çok ihtiyacımız var.

Bu gerçekleşmezse herkesin başı ağrıyacak. Kaos, atışmalar, didişmeler devam edecek. Benden söylemesi.

Anadolu futbolu bitecek

TFF’de önceki gün yapılan toplantıda tam olarak ne kararlar alındı onları bilemiyorum. Sadece sızan bilgiler kulağımıza geliyor.

Bakın bu yabancı kuralına herkes kafayı takmış durumda. Ben mualif olmayacağım, ama bütün kulüp başkanlarının iyi düşünmesi lazım. Üç sene sonra bugün zirveye oynayan Anadolu takımları küme düşmemek için mücadele edecekler. Bugün büyük takımların, Anadolu kulüpleriyle yaptıkları maçta ayakları titriyor. Bunların hepsi bitecek.

Dört büyükler için konuşmuyorum. Onların mali durumları öyle ya da böyle Türkiye’deki iyi yerlileri alabilecek durumda. Çünkü bütçeleri çok fazla. Ama Anadolu takımları çaresiz kalacaklar. Bilemiyorum tam olarak ne karar çıkacak, ama kulüp başkanlarının bu konuyu aralarında çok iyi konuşmaları lazım. Bu karar oldu bittiye getirilerek alınacak bir karar değil.