Seversiniz ya da sevmezsiniz ama bu şampiyonluk yarışında Fatih Terim çok ağır basıyor. Diyeceksiniz ki ‘Sahada Terim mi koşup, mücadele ediyor’.

Tabii ki futbolcular sahada her şeyini veriyor. Ama unutulmamalı, öğrencilerini doğru taktikle koşturan, dünyanın her tarafında teknik direktördür. Ligin ilk yarısında Galatasaray çok gerginlik yaşadı. Bundan Fatih Terim de çok etkilendi. Şimdi ise hepsini bir kenara iterek tamamen takıma odaklandı. Fenerbahçe derbisi bir örnek. Kaç haftadır takımı taşıyan Adem Büyük ve Emre Akbaba kulübede, daha tam olarak hazır olmayan Falcao ile Belhanda sahada.

Adem Büyük-Serdar Aziz eşleşmesinde Adem’in rakibine üstünlük sağlaması mümkün müydü? Ama Falcao, tecrübesiyle, ustalığıyla derbiye ağırlığını koydu. Serdar Falcao’yu tutacağına, Kolombiyalı golcü Serdar’ı istediği gibi yönetti. Hatta Serdar’ı kenarlara alarak Onyekuru’nun alanını açtı. Jailson ile bire bir kalması için zemin hazırladı ve burada Terim’in maç öncesi düşündükleri bire bir gerçekleşti.



Seri beni yanılttı

Belhanda, sorunlu bir futbolcu. Ama hiçbir zaman çöp değil. Böyle büyük maçlarda iyi ve sert futbol oynayarak bir başlangıç yapmak istiyordu. Mutlaka Fatih Terim, ‘Emre’nin yerine seni oynatacağım’ diyerek Faslı futbolcuyu bir anda başka yerlere götürdü. Emre Akbaba tribünlerin çocuğu, takıma çok büyük katkı veriyor, ama derbi maçlarında sert mücadelelerde kaybolup gidiyor. Tahmin ediyorum Terim’in Belhanda’yı tercih etmesinin tek sebebi bu. Bu tercih de tam isabetti.

Bu sezon Alanyaspor ile oynanan kupa maçında ve pazar günkü Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı futbolcuların bu kadar hırslı, istekli, maçı kazanma arzusuyla oynadıklarını gördüm. Hepsinin teknikleri zaten iyi. Seri’nin bu kadar başarılı olabileceğini gerçekten düşünmüyordum. Maç sonrası istatistiklere baktığımda Tolgay Arslan ile Ozan Tufan’ın performansının toplamı Seri’ye yetişmiyor.



Ömer gizli kahraman

Ömer Bayram ise maçın görünmeyen kahramanı. Hiç kimse düşünemiyordu Ömer’in böyle iyi olacağını. İsabetsiz ortalar yapıyor, yerini bulmayan şutlar atıyor. Ama hiçbir zaman küsmüyor. Devamlı deniyor. Derbi maçında da orta sahanın bu kadar başarılı olmasının en büyük etkeni Ömer’in olağanüstü presi ve mücadelesiydi. Sonuçta fazla detaya girmek istemiyorum. Şampiyonluk yarışındaki 5 takım var. Hocaları tarttığımız zaman Fatih Terim tecrübesiyle çok daha ağır basıyor.

Yanal’ı inadı yakıyor

Ne olursa olsun, Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi. Zaman zaman bütün takımlar sorun yaşıyor. Sarı-lacivertli takımın da yaşadıkları gayet normal.

Ersun Yanal’ın teknik direktör olmasını kim istedi? Taraftar... Yönetime bile baskı yaptılar ve Başkan Ali Koç da taraftarın isteğini yerine getirdi. Bunun böyle olacağını ne Fenerbahçe taraftarı ne de bizler beklemiyorduk. Yanal, kötü bir hoca mı? Hayır değil... Ama o kadar inatçı ki herkesi canından bezdirdi.

Jailson’un stoperde oynadığı maçlarda iyi bir performansı var mı? Takımına 19 puan kaybettirdi yaptığı hatalarla. Galatasaray derbisine Jailson ile çıkmak ne kadar doğru? Stoper olarak Zanka, Adil Rami ve Falette var. Zanka ile Rami’yi gönderdi. Falette ise yeni geldi. Anlayamadığım durum neden çakma stoperle sahaya çıkacağına orjinal stoperine şans vermiyor. Tolgay Arslan kötü futbolcu mu? Hayır... Adam sezon başından beri çok az süre almış. Tolga Ciğerci hangi takımda sol açık oynamış? Orta sahaya geçtiği zaman daha başarılı oluyor. Deniz Türüç ve Mehmet Ekici’yi böyle büyük maçlarda düşünmezsen kaderine de bir yerde razı olacaksın. Ersun Yanal’ın inadı herkese zarar veriyor. Antalyaspor ve kupada oynanacak iki Trabzon maçı Yanal’ın kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

İyi kaleciler zirveye taşıyor

Ligin lideri Başakşehir, Mert Günok’un olağanüstü başarısı takımını zirvede tutuyor. İkinci Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla bordo-mavililerin en önemli oyuncusu oldu. Üçüncü Galatasaray’da Muslera’yı anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici’nin son dakikalardaki şutunu Türkiye’de kurtaracak kaç tane kaleci var... Zirve mücadelesinde Muslera’nın payı çok büyük.

Dördüncü Sivasspor’un file bekçisi Samassa... Takımının buralara gelmesinde bilhassa ligin ilk yarısındaki performansıyla büyük rol oynadı. Sonuçta kalecin iyiyse zirve yarışının içinde kalıyorsun.