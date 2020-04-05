Dünya kötü günler yaşıyor ve hiç kimse önünü göremiyor. Bu sıkıntıları atlatabilmemiz için herkesin vicdanlı davranıp tek vücut olması lazım.

Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe Beko basketbol takımından bazı isimler ve daha birçok kişi hastanede zor günler geçirdi. Tabii bunu yaşamayan bilmez. Benim üzüldüğüm konu ise daha hala aramızda vicdanını kaybeden insanlar var... Bunların sayısı az da değil. Hep eleştirip, çamur atıp, kaos yaratmak istiyorlar.

Bir şeyi aydınlatmak istiyorum; Fatih Terim’e tiyatrodan hastaneye yattı diyenler var ya o cahiller şunu iyi bilsin. Virüse yakalanıp hastaneye yatacak kişileri Bilim Kurulu protokole bağlamış. Hastanede yatmak da, çıkmak da onların emriyle oluyor. ‘Ben hastanede yatmak istiyorum’ diye hiç kimse bunu talep edemez.

Terim de, Günay da, Albayrak da hastanede yattılar ve virüs azaldığı için şu an kendi evlerinde karantinadalar. Ne torunlarıyla, ne evlatlarıyla, ne eşleriyle görüşemiyorlar. Bir odanın içinde oturuyorlar. Göksel Gümüşdağ ise hala hastanede. Hepsi tek bir şey söylüyor, “Allah kimsenin başına vermesin. Bu virüs çok büyük ızdırap çektiriyor...”

Yani hiç kimse kendi keyfinden hastanede yatmaz. Böyle düşünen insanları Allah’a havale ediyorum. Bütün vatandaşlarımız bir değerdir. Herkesin kıymetini bilmek lazım. Artık herkesin içindeki düşmanlığı atması gerekiyor. Dünya ayakta durmak için uğraşıyor. Bu insanların ise ortalığı birbirine katıp, yalan yanlış iddialarla huzurumuzu bozmayı artık bırakmaları şart.

Bastır parayı devri bitti

Futbol tekrar ne zaman hayatımıza girer bilemiyorum. Ama girdiği zaman da büyük değişimler yaşanacak. Avrupa’dan şu yıldız oyuncuya 5 milyon euro bonservis, yıllık 3-4 milyon euro da maaş verelim dönemi bitecek.

Bunu da geçtim. Bilhassa Türkiye’deki büyük kulüpler ödemeye mecbur olduğu paraları nasıl çıkaracaklar? Hangi gelirle bunu yapacaklar? Asıl sorun şimdi başlıyor. Tabii ki sonunda maçlar oynanacak. Ama birçok yabancı futbolcunun Mayıs ayında sözleşmesi bitiyor ve bu oyuncular paralarını alıp ayrılmak isteyecekler.

Kulüpler, bankalara verdikleri sözleri hangi gelirle yerine getirecekler? Sponsorlar anlaştıkları ücreti kulüplere ödemeye devam edebilecekler mi? Anlayacağınız, o kadar çok sorunla karşı karşıya kalacaklar ki ben artık hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Futbolumuz yeniden dizayn edilecek.

UEFA sezonu iptal edebilir

Avrupa’daki futbol kulüplerinin durumu ortada. Öncelikle Barcelona açıklama yaptı, ‘Futbolcularla yaptığımız anlaşmaların bundan sonra ancak %30’unu ödeyebiliriz’ dedi. Ve şimdi bunun arkasından İspanya’daki kulüpler aynı şeyi yapacak. Yani örneğin yılda 10 milyon euro alan büyük yıldızlar 3 milyon euroya oynayacaklar.

Bu fikri İtalya da masaya koydu. Çok yakında Fransa, Almanya, İngiltere... Oradaki kulüpler de aynı şeyi yapacaklar kimsenin şüphesi olmasın. Ve UEFA son toplantısında masanın üzerine bir sürü öneri koydu. Bunların biri de sezonu iptal etmek. Bana göre de en büyük kabul görecek seçenek bu. Hiçbir futbol takımı sahada antrenman yapamıyor. Bu salgının ne zaman biteceği de belli değil. Bunun gibi bir sürü problem var.

Temmuz’da, Ağustos’ta her şeyin normale dönmesi mümkün görünmüyor. Benim anladığım kadarıyla bu sezon iptal olacak, hiç oynanmamış kabul edilecek.