Süper Lig’deki 14 yabancı oyuncu konusu “temcit pilavı” gibi üç ayda bir gündeme geliyor. İnanın artık insanlar bundan çok sıkıldı. Anadolu takımlarının futbol çıtalarını yükseltmelerinin ve şampiyonluğa oynamalarının tek sebebi bu 14 yabancı kuralıdır.

Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu ve daha niceleri... Hepsi mevcut sistemin ürünleridir. Yabancı sınırından bahseden kim olursa olsun ben bunların iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum.

Hangi takım olursa olsun kadrosunda 14 yerli futbolcu bulundurmak zorunda. Elinde iyi yerli futbolcular varsa zaten yabancı transfere gerek yok. Ama bu sınırı düşürmek bilhassa Anadolu futbolunu bitirecek. Kulüp başkanlarının çoğu bunu biliyor. Ama neden bu kadar ısrar ettiklerini de anlayamıyorum.

Bugün 200-300 bin euroya aldığı yabancı oyuncu, takımının çıtasını yükseltiyor. Yabancı sınırında oynama olursa bilhassa Anadolu takımları ne yapacaklar, dev rakiplerle nasıl mücadele edecekler bilemiyorum. Bu olayın ilk yüzü. İkinci yüzü ise Şampiyonlar Ligi kurasını Wesley Sneijder çekiyor ve yanında Türkiye yazıyor. Falcao, Luiz Gustavo, Talisca ve Mario Gomez transferlerinde de yer yerinden oynadı. Bütün Avrupa takımları Sörloth’tan bahsediyor.

Türkiye’nin bundan daha büyük reklamı olur mu? Ne yapacağız yani, kapılarımızı dışarıya mı kapatacağız? Yerli diye diye futbolumuzu mu bitireceğiz. Keşke bütün takımların elinde kaliteli yerli oyuncular olsa da hepsi ilk 11’ini yerlilerden kursa. Bugün 4 büyükler, yerli 2 bek ve 2 stoper bulamıyorlar. Evet, yerli aldığında yabancılardan iyilerse çıkıp formayı kaparlar.

Bana göre 14 yabancı kuralının gözden geçirilmesi bile yanlış. En azından bu sınırlama 10’a inecekse yabancıların hepsi oynamalı. Altısı oynayacak, ikisi kulübede, ikisi de tribünde oturacak düşüncesi var... Hakikaten çok saçma bir düşünce. Böyle bir karar alınırsa kulüplerimize hiçbir fayda getirmeyecek.

UEFA affetmiyor

Maalesef diyorum kulüplerimizin yönetim tarzı zaman zaman da olsa başımızı UEFA ile belaya sokuyor. Benim Ahmet Ağaoğlu’na sözüm yok. Daha önce yönetimlerde yapılan hatalar bakın bugün nerelere geldi. Durup dururken huzur bozdu. Evet, bu tehlike Trabzonspor için geçerli değil. Peki geçmişte Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’nin başına gelmedi mi?

Kulüplerimizin yönetimsel olarak kesinlikle hata yapma lüksleri yok. Her kulüp ayağını yorganına göre uzatacak. Daha önce hata yapmış başkanlar cezalandırılmadığı müddetçe biz bu sorunları hep yaşayacağız. Ama yine üstüne basa basa söylüyorum; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin bu cezada en ufak bir suçu yok.

Hayal kurmayalım

Şu anda yine transfer haberleri ortalıkta uçuşuyor. Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’un ve Beşiktaş’ın neredeyse Avrupa’dan almadığı futbolcu kalmadı!

Ciddi ciddi hiç kimse düşünmüyor. Bütün takımlar için söylüyorum, hepsi ayakta zor duruyorlar. Bırakın transfer yapmayı herkes önce kalan 8 maçı kazasız, belasız bitirmek istiyor. Futbolcuların tamamının parasını ödeyip, FIFA ve UEFA ile ters düşmek istemiyorlar.

Bu şartlarda nasıl transfer yapacaklar? Ben size olacakları biraz anlatayım... Bilhassa başta büyük takımlar olmak üzere ligler bitince adeta deprem yaşanacak. Birçok futbolcu gidecek. Yerlerine daha ekonomik olanlar gelecek. Ama bunların hiçbiri öyle büyük yıldız futbolcular olmayacak. Herkes bunu gözönünde bulundursun ve hayal görmesin. Gerçek bu...