Taraftar futbolcular kadar önemli. Dün gece öyle bir derbi seyrettik ki ne televizyonları başındakiler ne de biz statta olan basın mensupları keyif aldık. Saçma sapan bir derbi. Tabii bu hafta en zararlı çıkan iki kulüp var: Biri Galatasaray biri de Trabzonspor.

Taraftar futbolcular kadar önemli. Dün gece öyle bir derbi seyrettik ki ne televizyonları başındakiler ne de biz statta olan basın mensupları keyif aldık. Saçma sapan bir derbi. Tabii bu hafta en zararlı çıkan iki kulüp var: Biri Galatasaray biri de Trabzonspor. Maça bakıyorsun, tamam iyi mücadele var. Beşiktaş orta sahada çok iyi direndi. Sarı-kırmızılılara fazla top yapma imkanı vermedi. Ama buna rağmen Galatasaray’ın girdiği çok önemli gol pozisyonları var. Feghouli, üç kere yüzde yüz kale karşısında olduğu pozisyonda son vuruşları ya kalecinin kucağına ya da auta attı. Yine aynı şekilde Onyekuru da üç kez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Birini Karius kurtardı, ötekileri dışarı attı. Falcao bir kere topla buluşabildi, onun da kafa vuruşu dışarı gitti. Bunun yanında Beşiktaş’ı Sergen Yalçın toplu defans, toplu hücum sistemiyle oynatıyor. Bunda da dün çok başarılı oldu. Onlar da rakip savunmanın arkasına sarkarak üç gol pozisyonu yakaladılar. Nkoudou, Burak ve Atiba ile yakaladıkları fırsatlarda da Muslera iyi yer tutarak gole izin vermedi.

Sonuçta herşeyden önce futbolcuların oynadıkları futboldan keyif aldıklarını düşünmüyorum. Tezahürat yok, baskı yok, sanki antrenman maçı gibi... Ama ne olursa olsun Galatasaray bu kadar gol pozisyonuna girmiş olmasına rağmen, gününde olmayan oyuncuların sayısı fazlaydı.

İlk 45 dakika Belhanda oynadı ve Ömer yedek oturdu. Belhanda’nın ne doğru dürüst bir fiziki mücadelesi var, ne de arkadaşlarına attığı bir pas ya da şut! En ufak bir katkısı olmadan ilk yarı sahada kaldı. İkinci yarı yerine Ömer Bayram girdi. Ömer hiç olmazsa ikili mücadelelere girip rakibine baskı yapabilen bir futbolcu. Ev sahibi ekip gol pozisyonlarının çoğuna ikinci yarıda girdi. Feghouli ceza sahası içine kadar topla iyi giriyor ama o son vuruşları affedilir gibi değil. O klastaki futbolcunun en azından girdiği pozisyonların yarısında fileleri havalandırması lazım. Ama maalesef gol kaçırdıkça oyundan düşüyor.

Onyekuru ise Sivasspor karşısında geçen hafta olduğu gibi yine başarılı bir futbol ortaya koyamadı. Süratli ama kaybettiği toplar, isabetsiz şutlar, takımının galip gelmesini engelledi. Sol çizgide Saracchi, sağda Mariano da iyi günlerinde değillerdi. Galatasaray takım olarak kanatları iyi kullanamadı. Daha doğrusu sahadaki 22 futbolcu derbinin havasını, heyecanını tam olarak yaşayamadılar. Taraftarsız maç oynatma fikri bana saçma geliyor. Futbolumuza yazık oluyor. Herhalde yetkili kurumlar bunu bir daha masaya yatırıp uzun uzun tartışacaklardır.