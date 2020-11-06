Çözülmeyecek bir sorunu yok Galatasaray’ın... Ankaragücü maçına bakıyorum, ilk yarıda çok kötü oynayan bir takım. Son 25 dakikada ise Arda ile Feghouli oyuna giriyor, Babel ortaya geçiyor ve takım toparlanıyor. Sorun defansta değil, ileri uçta.

Solda Babel, sağda Emre Kılınç, santrforda ve onun arkasında kim oynuyorsa rakibe baskı yapamayınca, Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler oluşuyor. Önde oynayan futbolcuların fizik gücü, mücadelesi yetersiz kalıyor. Buna Emre Kılınç da dahil. Emre, kaleye dikine giden bir oyuncuydu. Ama şimdi maalesef bütün yeteneklerini, gücünü kaybetmiş görünüyor.

Peki, Arda ve Feghouli 90 dakika oynadıkları zaman neden bu baskıyı yapamıyorlar? Ömer Bayram ile Etebo, hatta bu iki ismin yanına Omar’ı da koyabiliriz. Neden istikrarları yok? Bir maç iyiler, ikinci maç kötüler. En büyük sorun da top defanstan çıkıyor, orta sahaya geliyor, buradan tekrar kaleciye geri dönüyor. Saracchi, Omar, Marcao ve Luyindama bunu maç boyunca 30 kere tekrarlıyorlar! Önlerinde boş alan var, gitmiyorlar. Orada rakip futbolcularla mücadeleye girmeyip, kalecilerine dönmeyi tercih ediyorlar.

Evet, takımda yaşlı futbolcular var. Bunların mücadele güçleri iyi olsa zaten sorun yaşanmayacak. Bu oyuncular ya fizik güçlerini artıracak ya da Fatih Terim’in 5 oyuncu değiştirme hakkı var. O da yeni alternatifler çıkarıp bunu kullanacak. Hoca bunu yapar mı? Tabii ki yapar. Türkiye’nin en tecrübeli hocası Fatih Terim... Muhakkak buna bir çare bulacak. Çünkü bundan sonraki maçların hepsi kader maçları olacak. 2-3 maç daha Galatasaray kaybederse lige havlu atar.

İkinci büyük problem de her gün medyada çıkan ‘Devre arası 12 futbolcu gönderiliyor, onların yerine Onyekuru, Seri ve Rodrigues geliyor’ haberleri.... Bu haberler periyodik olarak sayfalarda, bültenlerde yer alıyor. Ve işin en kötüsü yöneticilerin hiçbiri bunların önünü kesmiyor. Galatasaray’ın internet sitesi yok mu, televizyonu yok mu? Neden bu kanallardan yalanlama yayınlayarak futbolcuların moralini bozacak bu haberlere bir son verdiremiyorlar!

Bu konuda Fatih Terim en son konuşacak insan. Ama Galatasaray zarar görüyorsa, yöneticiler hiçbir şey konuşmuyorsa, Terim’in bu olaya el koyması lazım. Bunlar halledilmeyecek sorunlar değil. Benim tanıdığım hoca, bu problemleri üç gün içinde bitirir. Sorunlar da ortadan kalkar.

Başakşehir ile gurur duyduk

Kim ne derse desin... Yeni dönemin en iyi üç hocasından birisi Okan Buruk... Manchester United’ı o kadar güzel analiz etmiş ki yeri geldi kapandı, yeri geldi kontrataklara çıktı ve rakibe hiç boş alan bırakmayarak, İngiliz devini devirdi.

Şartlar çok zorlu olsa da başardık

Önceki gece Gillette ve Milliyet’in önderliğinde 66. Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı. Türkiye’nin en başarılı sporcuları bir kez daha ödüllerini aldı. Bir sporcunun bütün hayali bu ödüllere layık olduğunu hissetmektir. Bunu Milliyet şu yaşadığımız ortamda bile gerçekleştirdi. Başta spor müdürümüz Tayfun Bayındır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşem bir geceydi.