Atış serbest... Futbolu bilen, bilmeyen, Galatasaraylı olan ya da olmayan herkesin tek hedefi var. Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim ve oyuncuları eleştirmek... Halbuki gerçeklere baktığımız zaman şu anda en iyi durumda olan takım; sarı-kırmızılılar.

Önce şunu söyleyeyim, herkesin içi rahatlasın. ‘Orta saha’ deyip duruyorlar ya, çok değil üç-beş gün içinde bu transfer gerçekleşecek. O zaman takımı bu kadar eleştirenler nasıl yalpa yapacaklar onu bilemiyorum. Olaya şu gözle bakmak lazım... Evet, Lemina’yı istediler. Oyuncunun kulübü ise bonservis olarak 9 milyon euro talep etti. Futbolcunun kendisi de 2,5 milyon euro ve maç başı parası istemiş. Allah aşkına Lemina, bu paralar eder mi? İyi ki bu transfer gerçekleşmedi. Ama şimdi daha iyisi gelecek.

İnsanlar farkında değil. Geçen sene bu zamanlar Falcao’nun sadece ismi vardı. Şimdi 21 idman yapılmış, Falcao bunların hepsine çıkmış ve form olarak çok iyi durumda. Peki geçen sezon Diagne var mıydı? 30 gol atan Diagne gönderildi. Şimdi Florya’nın en istekli futbolcusu. Bütün idmanlarda Arda ile en iyi durumda olan oyuncu... Tatil günlerinde bile Arda ile beraber tesislerde iki saat fazla antrenman yapıyorlar. Feghouli’nin havası değişmiş.

İşin özeti Fatih Terim yeni bir Galatasaray yaratmak için, beyaz bir sayfa açmış. Defans zaten Türkiye’nin en iyisi. Orta sahadaki eksik de tamamlanınca sarı-kırmızılı takımın önü tam olarak açılacak.

Biraz da insanların gerçekleri görmesi lazım. Şu anda Terim gibi tecrübeli ve kariyeri başarılarla dolu bir hoca hangi takımda var? Aynı şekilde Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi kulübü nereden nereye getirdiler ve hala mücadele ediyorlar. Galatasaray taraftarının bir kısmı panik yapıyor, yönetime sallıyor, kendi futbolcusunu eleştiriyor. Ben bunların zaten gerçek Galatasaraylı olduklarına inanmıyorum.

Geçen sezon Lemina, Nzonzi, Seri, Andone alındığında hepimiz ne konuştuk? Bu kadro Türkiye bir kenara Şampiyonlar Ligi’nde bile iş yapar demedik mi? Sonra ne oldu, kiralık futbolcuların hepsi defolu çıktı. Bunun için taraftarın sabırlı olması lazım. Kulübüne, hocasına, yönetimine ve futbolcusuna daha çok saygı duyup, sahiplenmesi gerekir.

F.Bahçe yenilendi

Doğruları konuşmak lazım... Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu. Alternatifler daha da çoğaldı. Her mevkiinin aynı kalitede yedeği var. Ve sezon başı olmasına rağmen Teknik Direktör Erol Bulut, takımın içinde rekabet ortamı yaratmayı başardı. Bu da başta tempo olmak üzere sahaya fazlasıyla yansıyor.

En başta Caner Erkin ile Gökhan Gönül çok büyük transferler... Her şeyden önemlisi sezona hazır giriyorlar. Kasımpaşa’dan alınan Thiam’ın ise değişik bir oyun stili var. Çizgiden içeriye giriyor, kontrataklarda müthiş depar atıyor ve defansına da yardım ediyor. Tabii bu takıma daha Sosa, Valencia girecek.

Yani işin özeti Emre Belözoğlu iyi bir takım kurdu. Ve Fenerbahçe, Süper Lig’e bu sezon büyük bir heyecan getirecek.

TFF isabetli karar verdi

İnanın futbolumuzda tartışma olacak, kaos olacak diye kalbim yerinden çıkıyor. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘Ekim ayından itibaren %30 seyirci ile maçlar oynanacak’ açıklaması ortalığı birbirine kattı. Taraflı, tarafsız bütün herkes 3. hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına kilitlendi.

Bu derbi seyircisiz oynanacak, bir sonraki hafta tribünde %30 seyirci olacaktı. Bu hakikaten kabul edilebilir değildi. Hele Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu’nun ‘nasıl maçlar seyircili’ oynanır açıklaması kafaları karıştırdı. Ama şimdi federasyonun aldığı ‘Süper Lig’in ilk yarısı seyircisiz olacak’ kararı tartışmaları bitirdi ve doğrusu oldu. Herkesin içi de rahatladı.