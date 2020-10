İnsan gerçekten üzülüyor. 30 milyon taraftarı olan kulüp, bir türlü huzuru bulamıyor. Yıllardır her transfer döneminde taraftar, yönetim, hoca birbirlerine girip, bütün olumsuzlukları yaşıyorlar.

Her gün yazılı ve görsel medyada Galatasaray ile ilgili problemler dile getiriliyor. Bunun önüne geçmek için maalesef en ufak bir gayret gösterilmiyor. Evet, sarı-kırmızılılar iyi futbol oynamıyor. Bundan da herkes rahatsız. Ama ne olursa olsun kulübün başkanı hiçbir ortamda sözleşmeli futbolcusunu kötüleyemez. Oyuncudan şikayetleri varsa, hocayla yan yana gelinir, kapılar kapatılır ve bütün problemler anlatılır. Ama medya yoluyla bunu yapmaya kalkarsan sorunlar daha da büyür.

Belhanda, Feghouli ve Falcao... Ne kadar kötü futbol oynasalar da Galatasaray’ın sözleşmeli oyuncuları ve daha mukavelelerinin bitmesine Belhanda’nın 1 yıl, Feghouli ve Falcao’nun iki yıl var... Bu isimleri kadronda görmek istemiyorsan, transfer sezonu bitmeden oyuncularla anlaşıp, onları bırakabilirsin. Ama her şey bittikten sonra futbolcuları yerle bir etmek Galatasaray’a hiçbir şey kazandırmaz.

Şimdi herkese soruyorum... Bu üç futbolcu nasıl normale dönüp, gelecek haftalarda takıma yararlı olurlar? Birisi bunu bana anlatsın. Oyuncular forma giyse de giymese de mukaveleleri bitinceye kadar paralarını alacaklar. İndirim yapmıyorlar. Zorla da hiçbir futbolcuya bunu yaptıramazsın.

Galatasaray nereye gidiyor bunu hiç bilmiyorum. Taraftar, hoca, yönetim... Herkes huzursuz ve birbirinden hesap soruyor. Bu yaşananlar dünyada bir tek, bakın sadece Türkiye’de demiyorum, sadece Galatasaray’da oluyor. İşin en kötü tarafı da ‘hepimiz el ele verip, bu sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde tamamlayalım’ diye bir fikir ortaya atan da yok.

Gerçekten çok yazık... Her takım olumsuzluklar yaşayabilir. Ama Galatasaray ile ilgili medyada her gün hepimizi şaşırtan haberler okuyoruz... Marcao tokat atmış. Genç futbolcular Florya’da aç kalıp, peynir ekmekle karınlarını doyuruyorlarmış! Fatih Terim, Şükrü Hanedar’ı kovmuş. Bir de buna Başkan Mustafa Cengiz’in oyuncular için yaptığı son açıklamayı koyuyorum. Peki bu şartlarda Galatasaray nasıl toparlanır? Öyle bir ışık gören var mı? Allah kulübün sonunu hayır etsin! Ama benim hiç ümidim yok...

Avrupa’dan kopuyoruz

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları oynandıkça karamsarlığa düşüyorum. Beş takımla biz bu organizasyonlara katılıyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor elendi. Başakşehir ile Sivasspor devam ediyor, ama şansları ne kadar?

Hiç kimseyi kandırmak gibi bir niyetim yok. Ama mental olarak, fizik olarak böyle devam edersek, Avrupa’da ‘0’ çekmeyi sürdüreceğiz. En önemlisi rakiplerimiz makine gibi çok hızlı futbol oynuyorlar. Biz onlara ayak uyduramıyoruz. Burada yaşadığımız sorunları teknik direktörler çözecek.

Gözümüz gibi baktığımız, mucize takım dediğimiz, Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılan A Milli Futbol Takımımız bile neredeyse UEFA Uluslar Ligi’nde C kategorisine düşecek. Kimseyi eleştiremiyoruz, eleştiriyi sevmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Bu mucize kadronun her maçını kazanması lazım. Şenol Güneş hocanın sahaya sürdüğü 11’i daha iyi analiz etmesi gerekir. Milli Takım’da oynatmadığı bir sürü isimler var. Onları da daha iyi incelemesi lazım.

Bir adım daha ileri gidiyorum... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’deki kısır çekişmeyi bırakıp, Avrupa kupalarında tur atlayan her takımımızı ödüllendirmeli. Bunun için birilerinin öne çıkması gerekir. Bu yapılmazsa önümüzdeki senelerde Avrupa’da daha da başarısız olacağız.

Fenerbahçe henüz ısınma döneminde

Doğruları söylemek bizim görevimiz. Fenerbahçe Yönetimi bu sezon rakipleri sıkıntı yaşarken, mükemmel bir kadro oluşturdu. Peki, ‘Bu kadro gücünü sahaya tam olarak koyabiliyor mu’ derseniz, şu an için bunu yapamıyor. Ama bu kadronun önü açık. Hepimiz bunu görüyoruz.

İki sağ bek; Gökhan Gönül ve Nazım Sangare... Sol beklere bakıyorsun; Caner-Novak... Yeni stoperler gerçekten çok iyi. Bir tek Serdar Aziz hatalar yapsa da onun da ilk on birde gelecek haftalarda olacağını düşünmüyorum. Lemos ve Tisserand varken Serdar aralarına giremez.

Orta sahada Gustavo, Ozan, Sosa... Forvette de üç tane golcüsü var Fenerbahçe’nin... Yedekler ise hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Gördüğüm kadarıyla bu takım her geçen hafta daha iyi futbol oynayacaktır. Erol Bulut oyuncuları, futbolcular da hocalarını daha yeni tanıyor. Isınma dönemini atlattıktan sonra Fenerbahçe’nin Süper Lig’e ağırlığını koyacağını düşünüyorum.