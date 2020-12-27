Galatasaray için sezonun en zor deplasmanı... Burada alınacak üç puan seni Süper Lig’in lideri yapıyor. Şampiyonluk yarışında da epey moral ve öz güven kazanıyorsun. Dün gece Galatasaray bunları elde etti.

Rakibinden daha çok koştu, iyi paslaştı, sahanın her yerinde pres yaptı. Fazla gol pozisyonuna girmemesine rağmen oyunun kontrolü hep sarı-kırmızılılardaydı. Arda’nın fizik gücünün artması takımına çok şey kazandırıyor. O ilk goldeki Oğulcan’ın topuk pası, Emre Kılınç’ın şutu ve kaleciden dönen topu Arda’nın filelere gönderişi... Bu gerçekten akıl ve beyin işi...

Emre Kılınç bitmez, tükenmez enerjisiyle olağanüstü futbol oynadı. Oğulcan bir gol attı, diğer golün de asistini yaptı. Bilhassa Feghouli çıkıp Ömer oyuna girdikten sonra orta sahayı Oğulcan, Ömer, Taylan; Trabzon’un kontrolünden alıp maçın son düdüğüne kadar Galatasaray’ın üstünlüğüne geçirdiler. Ömer Bayram bu sezon ilk defa bu kadar gayretli, hırslı ve istekliydi. Böyle oynarsa zaten formasını kimseye vermez, her hafta oynama şansı bulur.

Saracchi çok akıllı işler yaptı. Yine o eski günlerine dönmüş. Hem hücum, hem de defansif anlamda çok başarılıydı. Taylan’a ayrı bir parantez açmak istiyorum. ‘Galatasaray’ın altın çocuğu’ diyebiliriz. Maçın başında sarı kart görmesine rağmen çok iyi oynadı, girdiği ikili mücadelelerin hepsini kazandı. Mükemmel bir performans ortaya koyuyor.

Marcao olduğu zaman Donk ile beraber daha iyi bir ikili oluyorlar. Bireysel hiçbir hataları olmadı. Maceraya girmediler, risk almadan oynadılar.

Son sözüm de Okan Kocuk için... Gerçekten iyi kaleci olma yolunda çok mesafe kaydetti. Tabii ki Muslera varken oynama şansı çok zor. Ama uzun seneler Okan, Uruguaylı file bekçisinin yedeği de olsa, Cim Bom’un kaleciye ihtiyacı olmayacak.

Trabzonspor’a gelince... Abdullah Avcı sistem hocası ve takımına bir sistem oturtmak istiyor. Bunun savaşını verdiği gayet açık, belli. İlk yarıda 20-25 dakika da olsa rakibin pas trafiğini keserek etkili de oldu. Ama Trabzonsporlular hiç kusura bakmasınlar, bu kadro kalitesiz. Bu takımın savaşacak gücü, kalitesi yok. En iyi iki tane adamları Ekuban ve Abdülkadir Ömür olmayınca, deneyimli teknik adamın da yapabileceği çok bir şey kalmıyor.

İşin doğrusunu söylemek gerekirse sarı-kırmızılılar, kadro açısından bordo-mavililerden çok daha kaliteli. İnanıyorum ki, şimdi transfer başlayacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hocanın görüşlerini alarak iyi transferler yapıp kadrolarını güçlendirecek. Zaten kaliteli yeni oyuncular alınmazsa, Karadeniz ekibi kesinlikle zirve yarışının içerisinde olamaz.