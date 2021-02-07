Türkiye’nin iki büyük takımının derbi buluşmasında senede iki defa kalpler duruyor. Galatasaray için kolay değil, taraftar olmasa da Kadıköy deplasmanı her zaman zordur. Fatih Terim bunları düşünerek dün gece takımını dikine, hep ileri oynattı. Pozisyonlar da buldular ama burada bütün futbolcuların ortaya koyduğu mücadele gerçekten olağanüstüydü.

Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Tekniği yüksek çok futbolcusu var. Ama bakıyorsun Belhanda, Arda, Emre Kılınç ve Taylan, orta sahada üstünlüğü sarı-lacivertlilere hiç kaptırmadılar. İkinci bölgede kıran kırana bir mücadele oldu. Bu nedenle iki takım da fazla gol pozisyonuna giremedi.

Buna rağmen sarı-kırmızılıların yeni transferi Mustafa Muhammed maça ağırlığını koyan isim oldu. Gerçekten çok iyi savaşıyor. Hem kafa hem ayağıyla toplara mükemmel vuruyor. Takımına yaptığı en büyük katkı da Fenerbahçe’nin golü düşünen iki stoperi Serdar ve Szalai’yi hücuma çıkartmadı, devamlı baskı yaptı ve golünü de attı. Bu çocuk Galatasaray için mucize transfer oldu.

Onyekuru, maçın iyilerinden Nazım Sangare ile bilhassa ikinci yarı iyi boğuştu. Ancak sadece bir pozisyonda Altay ile çaprazda karşı karşıya kaldı ve çektiği şutta kaleci gole müsaade etmedi. Bunun haricinde rakibe baskı yapmasına rağmen fazla etkili olamadı.

Marcao ile Donk sıfır hatayla oynadılar. Linnes ile Saracchi de gününde olunca, rakipten de çok fazla baskı görmeyince, rahat bir maç çıkardılar.

Her iki takım futbolcuları da sonuçta iyi niyetliydi, futbolu düşündüler. Ufak tefek sertlikler olsa da, bu pozisyonları fazla büyütmediler. Bilhassa Muslera ile Ozan’ın iyi niyet gösterileri, Nazım ile Onyekuru’nun centilmence rekabeti oyunu sinir harbine döndürmedi. Ama Galatasaray için deplasmanda galip gelmek, en büyük rakibini yenmek, gerçekten büyük bir şey.

Hep söylüyordum, bu devre arası transferler Cim Bom’un çehresini değiştirecek diye... İşte bir tanesi Mustafa... Maça damgasını vurdu. Diğeri Onyekuru, o da skoru değiştiriyordu. Yedlin kısa süre aldı, pek bir şey anlamadık ama o da çok süratli bir sağ bek. En önemlisi, Gedson Fernandes takıma katıldığı zaman ki ben çarşamba günü, Alanya kupa maçında oynayacağını düşünüyorum, tempo olarak da kalite olarak da çok büyük katkı sağlayacak.

Son sözüm de Galatasaray’ın iki kaptanına... Muslera harika bir adam, çok kaliteli bir futbolcu. Dün gece yine önemli kurtarışlar yaptı. Arda Turan ise belki de son üç senenin en iyi maçını çıkardı. “Arda koşmaz, fazla mücadele etmez, takımına zarar verir” diyenlerin hepsini taca attı. Hele karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından döktüğü gözyaşları, maçı ne kadar yaşadığını ve buna motive olduğunu gösterdi. Bu durum, Galatasaray’ın, yönetim, Terim ve yardımcıları, futbolcular ve taraftarıyla birlikte Süper Lig’e olan motivasyonlarının yüksekliğini gözler önüne serdi.