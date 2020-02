Alanyaspor karşısındaki Galatasaray’ın oynadığı futbol kolay kolay akıllardan silinecek gibi değildi.

Evet, sarı-kırmızılılar kupadan elendi, ama kaçan goller, son vuruşlardaki beceriksizlikler... Her şeyden önemlisi de futbolcuların şimdiye kadar ortaya koymadıkları olağanüstü performansı bu kez göstermeleri oldu. Elenmenin üzüntüsü ortadan kalkarken, kalan haftalar için de şampiyonluk yarışı adına umutlandırdı. Demek ki futbolcuların yüksek gerilimli bir maç oynamaya gerçekten ihtiyaçları varmış.

Hep söylüyordum; ‘kadro kaliteli, fakat oyuncular sahaya gerçek güçlerini koymuyorlar’ diye. İşte bu maç başlangıç oldu. Lemina, gerçekten her şeyiyle kalitesini belli ediyor. Takımın beyni. Hem ofansif, hem de defansif anlamda çok büyük katkı veriyor. Rakip ataklarda ilk müdahaleyi yapıyor, takımı hücuma çıkaran da o oluyor.

Adem Büyük’e ise hakikaten çok büyük saygı duyuyorum. Tamam Falcao, dünyanın en büyük golcülerinden biri olabilir. Ama nerede... Bu şampiyonluk yarışının neresinde var. Takımına bu dönemde katkı yapmazsa ne zaman yapacak. Koca bir soru işareti. Fatih Terim, Adem’i aldı diye çok eleştirilmişti. Peki soruyorum bu eleştirenlere ‘Şimdi golcü pozisyonunda Adem olmasaydı Galatasaray ne yapardı’ diye. Ben cevap vereyim, ‘Çok büyük sıkıntı yaşardı.’

Aynı sözlerim Andone için de geçerli. Devre arasında sosyal medyadan ‘İki hafta sonra dönüyorum. Dört hafta sonra harikalar yaratacağım.’ mesajları paylaştı. Peki nerede şimdi. Bunun için Galatasaray taraftarının Adem’i daha çok bağrına basması lazım. İlerlemiş yaşına rağmen tam bir profesyonel, özellikle şutları çok etkili.

Emre Akbaba, Türkiye’deki en iyi orta saha oyuncularının başında geliyor. Galatasaray için çok büyük bir kazanç. Her şeyden önce futbolu yüreğini sahaya koyarak oynuyor. Tekniği harika, gol vuruşları, verdiği paslar muazzam. Sarı-kırmızılı takımın futbol çıtasının yükselmesinde Emre’nin çok büyük bir katkısı var. Seri ve Donk top kayıpları yapmalarına rağmen yine de etkili olan isimler. Saracchi’nin takıma katılması, Onyekuru’nun da fizik gücünün artmasıyla hücum anlamında rakip kalede daha etkili bir Galatasaray seyredeceğiz.

Belhanda’dan umudu kestim. O, sorumluluk alacak bir futbolcu değil. Sekidika’nın da daha pişmesi lazım. Şu anda takıma çok büyük bir katkı yapacak durumda değil. Beni tek üzen olay ise Taylan Antalyalı... İlk yarının son maçında Antalya karşısında adeta resital yaptı. Devre arası tatili girdi, ne olduysa Taylan’a bilemiyorum. O Taylan gitti, yerine ikinci sınıf bir futbolcu geldi. Terim’in elinde alternatifli bir yedek kadro yok. Sınırlı futbolcularla da olsa bu performanslarını sürdürürlerse şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Galatasaray olur.

Taraftar Sergen Yalçın’ın arkasında

Teknik Direktörlerin gelmesinde taraftarın çok büyük etkisi var. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın çocuğu. Takım ne sonuç alırsa alsın taraftar sonuna kadar arkasında.

Futbolcular cin gibi. Daha önce hedef Abdullah Avcı diye doğru dürüst mücadele etmiyorlardı. Ama şimdi tribünden Sergen Yalçın’a tepki gelmeyecek. Gelirse de bu tepkinin kendilerine olacağını bildikleri için hepsi kendilerini yırtıyorlar. Terinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Potada olan yedi kulübün ne kadar şampiyonluk şansı varsa, Sergen’in Beşiktaş’ının da o kadar var.

Futbol sahada kalsın!

Yaşanan olaylardan tedirginim. Bütün takımların başkanlarının birbirlerine güç göstermeyi bırakıp, televizyonlar karşısında değil, bir yerde oturup bazı kararlar almaları lazım. Evet, hakemler hata yapıyor. Ama bütün kulüplerin lehine ve alayhine yapılıyor bu hatalar. Herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor.

Dışarıdan hakem getirecek halimiz yok. Bütün herkesin istediği VAR dahil, daha dikkatli olunması.

Bilhassa VAR odasında bulunan hakemlere çok büyük iş düşüyor. Orta hakem bazı pozisyonları kaçırabilir. VAR’dakilerin uyarması gerekir. Ama her şeyden önemlisi, kabul ediyorum kıran kırana bir şampiyonluk yarışı var. Fakat her hatadan sonra da insanlar sokağa çıkarsa bunun sonu iyi olmaz. Hatta futbola ihanet olur. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Bu maçın hakemi kim olacak bunu bilemiyorum. Ama şu anda en formda hakem Fırat Aydınus. Tabii hakem atamaları MHK’nin işi. O maçı yönetecek hakemin şimdiden Allah yardımcısı olsun.