Son iki haftadır galip gelmesine rağmen oynadığı futbol göz doldurmamıştı Galatasaray... Ama dün gece 70 dakika gerçekten sahanın her yerinde basan, yardımlaşan, bir bütün olarak mücadele eden bir takım vardı sahada...

Buna rağmen defansta yine bilhassa Marcao’nun hataları, yenen goldeki yer tutuş. maçtaki o güzel futbol defolarıydı. Ne olursa olsun son 15 dakika sarı-kırmızılılar birden oyundan düştü. Sivasspor ilk golünü buldu, beraberlik sayısını da atabilirdi. Demek ki Galatasaray tam olarak şu anda hazır değil, ama bilhassa kaptan Arda’nın oyunu, Feghouli ve Belhanda’nın iyi mücadelesi, Taylan’ın ve Emre Kılınç’ın olağanüstü futbolu, Babel’in yoruluncaya kadarki performansıyla Falcao ve Diagne’yi aratmaması gerçekten Galatasaray adına ilerisi için umut vericiydi.

Taraftarların karamsarlığa gerek olmadığının ispatıydı dün gece. Kim ne derse desin Sivasspor iyi bir takım. Ve Galatasaray deplasmanda oynamasına rağmen iki gol atıp, 70 dakika sahaya ağırlığını koyabiliyorsa bu gerçekten büyük başarı...

Omar kaç haftadır dökülüyor. O da bu sefer parladı, görevini eksiksiz yaptı, hücuma çıktı ve rakibini yıprattı. Burada Feghouli’nin Omar’a, Arda’nın da Emre Taşdemir’e yardımcı olması önemliydi. Taylan takım ortak hareket edince her zaman sağında, solunda pas verecek isimleri buldu. Hem daha önceki maçlarda olduğu gibi kendini parçalamadı, hem de oyunu başlatan futbolcu olarak takımına büyük katkı sağladı.

Okan Kocuk çok iyi bir kaleci mi? Değil... Hatalar tabii ki yapacak. Ama bunların sonrasında o da iyi bir kaleci olacak. Sivasspor’un attığı golde kalede Muslera olsa öyle bir gol olmazdı. Fatih Terim’in yedekte oturttuğu futbolcuların biraz daha gayretli olması lazım. Oyuna girdikleri zaman arkadaşlarına daha çok yardımda bulunmaları gerekir. Ben Ömer’in geçen seneki futbolunun daha yarısına yaklaşamadığını düşünüyorum. Evet milli takıma alınabilir. Ama bu Galatasaray’da harika oynuyor anlamına gelmesin, Ömer de havalara girmesin.

Emre Akbaba daha sakatlıktan kurtulamadı. Bu yüzden tedirgin... Bir şeyler yapmak istiyor. Ama şu anda bu yetersiz. Aynı durum Diagne için de geçerli. Türkiye’de gol kralı oldu, geçen sezon Belçika’da olaylar yaşadı ve şimdi forma şansı bulduğu zaman iyi değerlendiremiyor.

Fatih Terim, Babel’e daha çok güvenmekte haklı. Diagne’nin biraz daha temposunu artırması lazım. Sonuçta Galatasaray 70 dakika oynadığı iyi futbolla rakiplerinin puan kaybettiği haftada gözdağı verdi.