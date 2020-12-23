Göztepe karşısında dün gece nasıl bir Galatasaray seyredeceğimizi herkes çok merak ediyordu. İlk 15 dakika gerçekten fırtına gibi mükemmel paslaşmalar, gol pozisyonları, harika iki gol... Resmen şov seyrettik.

Bu, Göztepe’nin golü gelinceye kadar sürdü. Luyindama, sol bayrak direği civarında topu aldı, iki kişinin içerisinden çıkarıp Emre Kılınç’a verdi. Oyuncu da ayağındaki topu, çalım yapacağım derken kaptırdı, Halil’in ortasında Soner’in harika vuruşu ve Galatasaray’ın o güzel futbolunun bitişinin başlangıcı oldu.

Ben anlayamıyorum, Luyindama topu orada kornere atsa ne kaybeder? Emre topu taca atsa daha mantıklı olmaz mı? Ama maalesef bu, sarı-kırmızılıların hastalığı. Bütün yediği goller böyle abuk, sabuk... Ne oldu şimdi? Emre Kılınç bir gol attı, bir gol yedirdi.

Gelelim Donk’a... Arda’ya çok güzel bir top attı, Arda da gitti takımının ikinci golünü kaydetti. Donk’u herkes mutlaka attığı bu pastan dolayı alkışlamıştır. Ama aynı futbolcu, defanstan top çıkartırken mutlaka hocasına kalp krizi geçirtiyordur. Ayağındaki topu ya rakibe atıyor, kendi kalesinde gol tehlikesi oluyor, ya da çalım yapacağım diye 18 çizgisi civarında topu kaptırıyor. Bu maçta üç kere gördüm, üçünde de İzmir ekibi gol atabilirdi. Böyle saçmalık olur mu?

Taylan’ı Allah nazardan saklasın. Şu an Galatasaray’ın kalbi... Çocuk hem defansına yardım ediyor, hem hücuma çıkıyor, hem rakiple mücadele ediyor. Peki rakip ataklarda Taylan’a yardım eden bir tek futbolcu var mı? Bunu da bir kenara koyuyorum. Belhanda ve Feghouli’nin kaptırdığı topları da Taylan toparlamaya çalışıyor.

Tabii ki sezonu Fatih Terim böyle tamamlayamaz. Bu takım zirveye oynayacaksa takviye edilmesi lazım. Diagne, arkadaş sen ne iş yaparsın? Daha fazla oyunun içinde aktif olması, rakip defansa baskı yapması gerekmez mi? Senegalli forvet bunu yapmıyor, sanki sağlıklı yaşam için futbol oynuyor.

Falcao’da hayır yok, Diagne’de hayır yok. O zaman ciddi anlamda yine devre arasında bir golcüye ihtiyaç var. Dün gecenin en büyük kazancı Arda Turan’dı. Virüsten sonra biraz güçlenince yeteneklerini sahaya koyuyor. Gerçekten seyredenler de büyük keyif alıyor.

Sonuçta Göztepe iyi bir takım... Maç içinde beraberlik şansı da, galibiyet şansı da yakaladılar. Halil, Yalçın, Berkan, Soner ve Ndiaye gerçekten iyi futbolcular ve Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiler.