Kesin bir şey var. Sakatlıklar, cezalılar yüzünden Galatasaray sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Her şeyden önemlisi Muslera, Luyindama, Marcao üçü de yok. Forvete bakıyorsun üç tane golcün var: Adem Büyük, Andone ve Falcao. Onlar da yok. Orta sahaya katkı sağlayacak takımda iki tane savaşçı futbolcu var, Lemina ile Donk. Onlar da mecburiyetten stoper oynuyorlar. Bunun için de orta sahada sarı-kırmızılılar rakiplerine üstünlük sağlayamıyor veya çok zor sağlıyor.

Dün geceki rakip Başakşehir Süper Lig’in lideri. Okan Buruk sanki takımı makinaya bağlamış. Çok zor hata yapıyorlar. Bulundukları yer kesinlikle tesadüf değil. Kadroları iyi, yedekleri de çok iyi. Böyle bir rakip karşısında Galatasaraylı oyuncular biraz mesuliyet alınca, iyi mücadele edince son dakikalarda Onyekuru girdiği gol pozisyonunu kaleci Mert’in kucağına nişanlamasa maçı galip de bitirebilirdi.

Başakşehir de üç puan almak için olağanüstü mücadele etti. İki takımı da kutlamak lazım. Ortada kora kor bir mücadele vardı. Liderin iki beki Caicara ile Clichy gerçekten mükemmel futbolcular. Stoperleri Ponck ve Epureanu maç boyunca bir tek hata yaptılar onu da Emre Akbaba golle cezalandırdı. Orta sahadaki Aleksic, geçen sezon Yeni Malatya’daki futbolunun çıtasını çok yükseltmiş. Defansına yardım ediyor, gol atıyor ve temposu hiç düşmüyor. Dün gecenin kaybedeni kesinlikle ev sahibi ekipti. Aleksic, Visca ve Mahmut cezalı duruma düştüler. Galatasaray ise Trabzonspor maçı öncesi hem moral buldu, hem de en azından liderlik olmasa bile üçüncülük şansını elinde tuttu.

Bu sezon gerçekten zirve mücadelesi bütün takımlar için çok zor geçiyor. Bundan sonraki haftalarda da her takım puan kaybedebilir. Maçın hakemi Ali Palabıyık dengeli bir karşılaşma yönetti. Art niyetli değildi, bu da zaten sahadaki futbola yansıdı. İki haftadır futboldan çok hakemler konuşuluyordu. Hiç olmazsa Palabıyık, biraz olsun herkesin içini rahatlattı.