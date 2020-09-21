Üç günde bir maç oynamak kolay bir işi değil. Bu takım perşembe günü Azerbaycan’daydı. Dün geceyse geçen sezonun Süper Lig Şampiyonu Başakşehir’i yenip üç puan aldı.

Hakikaten bu sezon farklı bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunun sinyallerini görüyoruz. Futbolcular arasındaki yardımlaşma, mücadele, kazanma hırsı, rakibe pres hepsi en üst seviyede...Çok eleştirilen Belhanda’nın bile takımına katkısı çok artmış, bunu görüyoruz. İlk yarı Berkay’ın yüzde yüzlük gol vuruşunu kendini topun önüne atarak önledi. Attığı ikinci goldeki takipçiliği alkışlanacak kadar güzeldi. Tabii Diagne’nin Emre Kılınç’a, Emre’nin de Babel’e ve Hollandalı oyuncunun da Belhanda’ya gol pasını vermesi kolektif hücumun güzel bir örneğiydi.

Taylan sahada basmadık yer bırakmadı, orta sahada iki kişilik oynuyor. Üçüncü bir stoper gibi rakip atakları kesiyor. Orta sahada en fazla top kapan oyuncu herhalde Taylan’dır. Bu sene şu görüntüsüyle sarı-kırmızılıların olmazsa olmazı oldu.

Falcao sahada kaldığı sürece, forvette çok yalnız kaldı. Skrtel, Epureanu’nun arasında rahat topla buluşamadı. Arkadaşlarından da yardım göremeyince pek parlayamadı. Şanssızca sakatlanan Saracchi ilk yarı Visca’ya bir tek top vermedi. Bunun yanında Arda, Emre Kılınç ve kendisi Başakşehir’in sağ tarafını çok hırpaladı. Futbol adına güzel görüntüler seyrettik. Omar, vazifesini mükemmel yapıyor. Dün gece hücumda fazla etkili değildi. Ama defansif anlamda Başakşehir’in sol tarafını hiç çalıştırmadı.

Bunun yanında Galatasaray’ın en önemli silahları Luyindama ve Marcao... Belki de ikisi yan yana oynayınca Avrupa’nın en etkili stoperleri oluyorlar. Güzel bir hava da yakaladılar. Rakip forvetlere nefes aldırmıyorlar. Şimdi bir haftadır gazetelerde okuyoruz; ‘Roma Marcao’yu istiyor’ diye... Fatih Terim’in bu olaya el koyması lazım. Artık Marcao, Diagne için bu transfer haberlerini bitirmesi lazım. Böyle haberler Cim Bom’a zarar verir.

Perşembe günü Hajduk Split, pazar günü Fenerbahçe, şayet Hırvat ekibini yenerlerse bir sonraki hafta da muhtemelen Glasgow ile İskoçya’da oynayacaklar. Artık lig kızışmış, Avrupa arenası kızışmış, şu durumda Galatasaray’ın ‘olmazsa olmaz’ diyebileceğimiz futbolcularını satması ne kadar doğru?

Sonuçta Başakşehir karşısında hücumda ve defansta çok daha etkili olan Galatasaray, galibiyeti hak eden takımdı.