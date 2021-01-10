Büyük camialarda galibiyet haricinde sahada hangi skoru alırsan al eleştirilerin olması gayet doğal. Galatasaray’ın Antalyaspor ve daha sonra Konyaspor karşısındaki oyununa, futbolcuların sahaya koyduğu performansa bakıyorum dün gece o maçlardan iki tık yukarıdaydı. Bunun sebepleri de var. Marcao’nun defanstaki yerini tekrar alması. Arda Turan’ın Gençlerbirliği maçında yeniden formasını giymesi. Emre Akbaba’nın üç senelik yeni mukavele yapmasıyla kafasının rahatlaması…

Arda oynayınca Belhanda’nın performansı yüzde 100 artıyor, dün gece bir kere daha gördük. Bunlar çok önemli faktörler. Her şeyden önemlisi de, Konyaspor karşısında savunmadan top çıkaramayan, devamlı kalecisine geri pas veren bir defans hattı vardı. Bu maçta ise kaleciye neredeyse hiç pas verilmedi, takım olarak hep ileri oynandı ve bilhassa solda Emre Taşdemir ve onun önünde oynayan Arda, başkent ekibinin o kanadını resmen çökerttiler.

Oğulcan çok gayretli, golünü de attı. Net gol de kaçırdı ama adım adım iyi futbolcu olma yönünde ilerliyor. En azından dün gece sahada kaldığı sürece, temposu, mücadele gücü, hırsı çok iyiydi. Yeni bir genç yıldız geliyor, o da Kerem Aktürkoğlu… Müthiş bir sürati var. Top ayağındayken sanki turbosunu açıyor. Takımına penaltı kazandırdı, her top ayağına gelişinde uçurtma gibi rakip kaleye gitti. Müthiş bir oyuncu olacak. Bu genç isimler hata da yapsalar, özellikle taraftarların kendilerini hep desteklemeleri gerekir.

Diagne, 27. saniyede Süper Lig’in en erken golünü attı. Sonra başka pozisyonlara da girdi fakat bu kez fileleri bulamadı. Bilmeyenler için söyleyeyim… Senegalli forvetin sağ ayağında bir sorun var; sakat sakat oynuyor. Yine de buna rağmen gayretli ve hevesli, iyi niyetle mücadele ediyor. Akbaba’nın da performansı biraz olsun artmış. Gayretliydi, gol pası verdi. Ama bu son karşılaşmayı ölçü almamak lazım. Gençlerbirliği’nin erken yediği gol, kalecilerinin tecrübesizliği, çabuk demoralize olmalarını beraberinde getirdi. Galatasaray da biraz iyi oynayıp ortaya sahaya hakim olunca, kırmızı-siyahlılar çok etkisiz kaldı.

Sonuçta Galatasaray için zor bir haftaya moral bularak girmesi açısından iyi bir galibiyet oldu. Salı günü Malatya’da Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacaklar. Pazar günüyse Beşiktaş ile bu sezonun en heyecanlı ve stresli karşılaşmasına deplasmanda çıkacaklar. Beşiktaş maçı, sarı-kırmızılıların geleceği açısından epey belirleyici olacak.