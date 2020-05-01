Galatasaray’ı yıpratma oyunlarına yine başladılar. Hatırlıyor musunuz, kasım ayından aralık ayına kadar bir ay, “Fatih Terim gönderilecek, Hamza Hamzaoğlu gelecek” dediler. Ama Terim, bu tür oyunlara gelmediği için ayakta kaldı.

Şimdi de Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın adı kullanılarak yeni oyunlar oynanmaya başladı. Bu iki yardımcı hoca gönderilecekmiş, yerine Elmander ile Riera gelecekmiş. Bu insanlarda vicdan yok. Hasan Şaş’ı da, Ümit Davala’yı da her insanda olacağı gibi seveni var, sevmeyeni var. Ama bu hocalar Fatih Terim’in verdiği görevleri başarıyla yapıyorlar.

Florya’daki futbolcuların hepsinin (bu iki ismin yanına Levent Şahin’i de koyabiliriz) yardımcı hocalarla diyalogları mükemmel. Yazılan haberde en ufak bir doğruluk payı yok. Sadece kulübü yıpratmak amaçlı yapılmış bir haber...

Düşünebiliyor musunuz, Fatih Terim’in kızı Buse Terim babası koronavirüse yakalanınca acı içinde açıklamalar yapıyor. Bunu hangi evlat yapmaz. Ama bu ulemalar hemen sahneye çıkıp Buse Terim’in 40 bin dolar karşılığında bu açıklamaları yaptığını söylüyor. Yani vicdansızlık bu boyutta. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Aynı şekilde Hande Sümertaş, uzun zamandır Fatih Terim ile çalışıyor. Çok da başarılıydı. Ser verir, sır vermezdi. Ama zor bir görevi üstlenmişti. Hakikaten o görevi yapmak kolay bir iş değil. İnsanların psikolojisi bozulur. Hande kardeşim de kafasını dinlemek için görevinden istifa etti. Eleştiri yapan insanlar yine sahneye çıktı. Efendim, Hande Sümertaş’ı Fatih Terim’in kızları istifa ettirmiş. Gerçekten çok yazık.

Artık öyle bir noktaya geldik ki vicdan denen şeyi kaybediyoruz. Ve bu yalan yanlış haberleri yazanlar cezalandırılmıyor. Hatta ödüllendiriliyor. Bakın, şu anda Türkiye’de en sorunsuz kulüp Galatasaray. Çok güçlü bir teknik kadrosu var. Eleştirilmesinin tek sebebi de bu. Aynı şekilde Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi problemlerle karşı karşıya oldukları halde bu sorunları kulübün en az zararla atlatması için savaş veriyorlar ve başarılı oluyorlar. Bunun için olumsuz, gerçekleri yansıtmayan haberlere hiç kimse inanmasın.

Taraftar fedakârdır

Düşünebiliyor musunuz, Galatasaray taraftarı İstanbul’da oynanacak üç maça gidemeyecekler diye bunun parasını kulüpten geri almak için mahkemeye gidecek. Böyle bir şey olabilir mi? İşin en kötüsü de bu düşünceleri ortaya atanlar eskiden yöneticilik yapmış insanlar. Ne diyebilirim ki Allah akıl fikir versin.

Bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları dünyanın en fedakâr sivil toplum üyeleridir. Bu taraftarların hepsi kulüpleri için her türlü özveriyi bugüne kadar gösterdiler, bundan sonra da daha çoğunu yapacaklar. Bütün takımları ve camiaları Allah böyle düşünen eski yöneticilerden korusun.

Serbest futbolcular kıymetlendi

Alışacağız... Belki bir, belki de iki yıl. Kadronda 22 futbolcun varsa şükredeceksin. Artık büyük hedefler koymak, büyük paralar harcayarak Avrupa’dan futbolcu transfer etmek hayal olacak.

Bonservisi elinde olan, imza parası istemeyen, bilhassa TL ile mukavele imzalayacak olan futbolcular hem kıymete binecek, hem de kahraman olacak. ‘Her şeyde bir hayır var’ diyelim. Belki de her şey daha güzel olacak. Kulüplerimiz toparlanacak, sorun çıkaran yabancı isimlerin tafrasını çekmeyeceğiz, takım içindeki dengeler bozulmayacak, yalancı futbolcu dünyasından, hakiki futbol dünyasına döneceğiz.

Futboldaki gerçek potansiyelimizi şimdi göreceğiz. Teknik direktörlerimiz de lige başlarken çok büyük hedefler koymayacak. Daha doğrusu koyamayacak. Ama yine söylüyorum, yerli hocaları olan takımlar bu krizi daha çabuk atlatacak.