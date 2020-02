Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı, her galibiyetin değeri daha da arttı. Kasımpaşa maçı İstanbul’da oynansa da bir deplasman. Evet, ev sahibi takımın sorunları var. Birçok futbolcusu gönderildi, hocası değişti. Ama bunların hiçbiri Galatasaray’ı ilgilendirmiyor.

İlk yarıda atılan üç gol sarı-kırmızılıların bu maçı kafasında bitirdiğinin göstergesiydi. Farkı artırmak için ikinci devrede birçok pozisyona girdiler. Bilhassa Onyekuru girdikten sonra çok net üç fırsat yakaladılar. Galatasaray’ı buna rağmen mutlaka eleştirmek isteyenler olacak, ‘Neden daha tempolu oynamadı’, ‘Neden daha fazla baskı yapmadı’ diye. Bu sonuçtan sonra eleştirilerin bir şey göstermeyeceği ortada.

Tabii ki Galatasaray dört dörtlük değil. Sıkıntılar var... En az 15 gol pozisyonuna girdi sarı-kırmızılılar, ancak son noktada öyle bir pas hatası yapıyorlar ki anlamak mümkün değil. Daha dikkatli olunmalı. Kaleye şut çekmeden önce kafanı kaldırıp daha müsait oyuncuya topu atman gerekir. Ama maalesef daha o konumda değiller.

Orta sahada da bilhassa Seri iyi mücadele etmesine rağmen çok top kaybı ve pas hatasıyla oynuyor. Kasımpaşa maçında bu fazla sıkıntı yaratmadı. Ama bundan sonra bütün rakipler daha zorlu olacak. O mücadelelerde bu hatalar yapılırsa faturası da çok ağır olur. Her şey bir yana, dün geceki skoru da kenara koyun Mariano’yu seyretmek büyük zevkti. Her gelen topu olumlu kullandı. Gol pası verdi, çok güzel ortalar yaptı. Belki de Galatasaray’daki en iyi performansını ortaya koydu. İyiki devre arasında Mariano gönderilmedi. Şayet gitmiş olsaydı, bu mevkiide büyük sıkıntılar yaşanabilirdi.

Onyekuru yavaş yavaş takıma ısınıyor. Kolay değil kötü bir hastalık geçirdi. Artık haftaya oynayacak Malatya maçıyla beraber ilk on birdeki yerini alacaktır. Bu değişiklik özellikle gol yollarında takıma büyük katkı sağlar. Bunun üzerine bir de Falcao dönerse hücum anlamında Galatasaray çok daha etkili olacak.

Adem Büyük de ilk yarıda yıldızlaştı, ikinci devrede ise rölantiye aldı. Ama ilk 45 dakikada attığı iki golle galibiyetin mimarları arasına adını yazdırdı. Sonuçta Galatasaray sakat vermeden, cezalı vermeden, iyi top çevirerek altın gibi bir üç puan aldı. Kasımpaşa’nın ise bu futbolla Süper Lig’de kalması mümkün değil. Gerçekten çok etkisizler.