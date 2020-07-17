Ne yapmak istiyorlar inanın anlayamıyorum. Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim istifa mı etsin? Böyle bir şey gerçekleşse, Galatasaray uzun seneler bir daha kendini toparlayamaz. Neden insanlar karalar bağlıyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum.

Geçen senenin üç kupalı takımı kim? Tabii ki Galatasaray... Yönetim tarzıyla kulübü bataktan kurtarıp buralara getiren Başkan Cengiz değil mi? Ayrıca Galatasaray batmış mı, sportif olarak çökmüş mü?

Evet bu sene hatalar yapıldı. Fatih Terim de bunu kabul ediyor. Önemli olan bu hatalardan dönülecek olması... 30 gol atan iki santrforu göndermek yanlışların en büyüğüydü. Buna itiraz eden de yok zaten.

Üzüldüğüm tek konu; kriz olsun, ortalık karışsın, kaos olsun, Galatasaray batsın! Bunları neden istiyorlar?

O insanlara bir sorum var... Galatasaray dışında gelişen olaylara neden sessiz kaldınız? Neden kulübün haklarını savunmadınız? Şimdi ise bas bas bağırıyorsunuz. Yok böyle bir şey.

Başkan Cengiz’in sağlığı düzeliyor. Aslanlar gibi kulübünün başında. Aynı şekilde Fatih Terim de görevine devam ediyor. Evet, yeni sezonda çok büyük değişiklikler olacak. Terim; yerli ve genç, dinamik bir kadro mühendisliği yapacak. Ve duyduğuma göre bonservisi elinde, sekiz tane genç yerliyle anlaşmışlar. Artık kariyerinin sonuna gelmiş yabancı futbolcular kulübün kapısından içeriye giremeyecek.

Galatasaray’ın önü açık... Hiç kimsenin üzülüp, ağıt yakmasına gerek yok. Maalesef bu sene ders senesiydi. Bu sezondan da herkes dersini fazlasıyla aldı. Önemli olan bu.

2021’in mayısına kadar Başkan Cengiz de görevinin başında kalacak. Zaten kalmalı da... Şu üç gündür Galatasaray’da seçim olacak diye hazırlık yapan kişileri duyuyorum ve inanın ‘Vah Galatasaray’ın haline’ diyorum.

Burada Fatih Terim’e çok büyük görev düşüyor. Yeni sezonda Galatasaray’a 10 sene hizmet edecek kadroyu kurmalı. Ve artık kendisi gelecek sezon sonunda iyi bir teknik direktöre takımı teslim edip, bir kademe yukarı çıkmalı. Sportif AŞ’nin başı mı olacak ya da başkan adayı mı olacak buna kendisi karar vermeli. Terim bu devrimi yapmalı.

Çok parlak futbolculuk hayatı oldu. Aynı şekilde teknik direktörlük döneminde ismini altın harflerle Galatasaray’ın tarihine yazdırdı. Ama şimdi artık hocalık yaparak vakit kaybetmenin zamanı bitti. Artık futbol yeniden dizayn ediliyor. Terim’in de yukarıda kulübe daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yeter ki çekinmesin, ortaya çıksın. Galatasaraylıların yüzde sekseni böyle düşünüyor.

Okan Buruk zirve yaptı

Kim ne derse desin; yeni, genç teknik direktörlerin hepsi pırıl pırıl insanlar ve gümbür gümbür geliyorlar. Okan Buruk’u yıllardır yakından takip ediyorum. Akhisarspor’a Süper Kupa’yı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandırdı. Çaykur Rizespor’a gitti, takımı neredeyse zirveye çıkarıyordu. Başakşehir’e geldi, Abdullah Avcı’dan aldığı bayrağı daha da yukarı taşıdı. Ve bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı Buruk’un çalıştırdığı Başakşehir. UEFA Avrupa Kupası’nda ise yoluna devam ediyor. En önemlisi de herkes tarafından çok seviliyor. Başka ne söyleyeyim, yolun açık olsun Okan Buruk...

Arda Turan geri dönmeli

Bazı şeyleri artık konuşma zamanı geldi. Arda Turan, Galatasaray’a hiçbir zarar vermedi. Ne yaptıysa kendine yaptı. Bugüne kadar hiçbir kulübün formasını öpmedi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu ve sarı-kırmızılı kulübe olan saygısını dile getirdi.

Geçen sezon bir sürü polemik yaşandı. Bunlar artık olmamalı. Şu anda Florya’da Fatih Terim’den başka, G.Saray ruhunu taşıyan bir tek kişi bile yok. Üstüne basa basa söylüyorum, Arda artık sarı-kırmızılı kulübe dönmeli. Bir sene futbolcu olarak oynamalı, ardından da yardımcı hocalık yapmalı.