Büyük takımın futbolcusu isen, bir de Fatih Terim gibi bir teknik direktörün varsa, daha mücadeleci, istekli futbol oynaman lazım. Maçın başlama düdüğüyle beraber Galatasaray’ın sahaya koyduğu futbol inanın şaşkınlık yarattı. Birinci bölgeye bakıyorsun, Donk ile Luyindama bir tek top çıkaramıyorlar. Donk, Luyindama’ya, o da kaleciye veriyor. Sonra kaleci Donk’a veriyor, o da yine kaleciye dönüyor. Böyle bir oyun şekli olabilir mi?

İkili mücadelelere bakıyorum, Ryan Donk ve Luyindama o kadar ağırlaşmışlar ki, rakipleri çok rahat yanlarından geçebiliyor. Konyaspor’un ikinci golünde Daci 5 metre geriden bu iki futbolcunun arasından topa vuruyor ve takımı adına bir gol daha kaydediyor. Bilemiyorum bu şekilde zirve yarışının ne kadar içinde olabilir sarı-kırmızılılar?

İkinci bölgeye geçiyorsun, Taylan orada tek başına... Bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor ve çok yalnız kalıyor. Ömer yardım etmiyor, Belhanda yardım etmiyor, Emre Akbaba yardım etmiyor. O zaman ne oluyor? Rakibin her atağı Galatasaray kalesinde gol pozisyonu haline geliyor.

Belhanda, tamam, kötü futbolcu değil ama, giydiği 10 numaralı sarı-kırmızı formayla hangi maça ağırlığını koyabiliyor? İnşallah bu oyuncunun mukavelesini uzatmazlar!

Ömer Bayram geçen sezon takımın orta sahada tüm yükünü çeken isimdi. Ama maalesef bu sene kopuk kopuk... İstikrarsız bir futbol sergiliyor. Hatta biraz daha ileri gideyim; hocası onu mutlaka çaresizlikten oynatıyor.

Emre Akbaba, tribünlerin çocuğu, taraftar seviyor da peki oynadığı futbol? Takımına ne katkı veriyor? Demek ki kaptan Arda Turan ve Feghouli, Cim Bom’un jokeriymişler. Diagne’ye kızamıyorum. Dün gece iki tane gol attı, iki tane de net gol kaçırdı. Ancak oynadığı zaman, topla buluştuğu an devamlı gol kokluyor. Rakip stoperlere baskı yapıyor. Şu an için bu takımın olmazsa olmazı...

Aynı şekilde Oğulcan... Bilhassa sağ tarafta oynadığı zaman çok etkili oluyor. Rakiple mücadele ediyor, golü kokluyor. İlk golde olduğu gibi gol pası verip gol ortası yapıyor. Taylan ve Oğulcan ile Diagne, şu an Galatasaray’ın vazgeçilmezleri...

Konyaspor’a baktığın zaman, oynadığı futbola saygı duymamız gerekir. İsmail Kartal kesinlikle takımını defansa çekmedi, hatta galibiyet için takımına hücum ağırlıklı bir oyun oynattı. Galatasaray’dan giden Ahmet Çalık ve iki gol atan Daci, Skubic, Guilherme ve Oğuz Kağan gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Yeşil-beyazlıların aldığı galibiyet kesinlikle tesadüf değil; maçı daha çok kazanmak isteyen taraf onlardı.