Artık her şeyin çivisi çıktı. Çamur atmak, yerden yere vurmak veya kişileri hak etmedikleri övgülerle onurlandırmak moda oldu. Galatasaray’ın kadrosuna bakıyorum, eldeki futbolcuların hepsi birbirinden değerli. Ama yapılan yorumlara baktığım zaman inanın tüylerim diken diken oluyor.

Feghouli çöp, Belhanda çöp, Arda çöp, Falcao çöp! Ne söyleyeyim, yazıklar olsun! Bu tür yorumlar futbolumuzu kirletiyor, başka hiçbir işe yaramıyor. Halbuki şu an bile Galatasaray’ın kadrosu Türkiye’nin en iyileri. Evet geçen sezon sorunlar yaşandı. Hiçbir futbolcu bilhassa virüs olayından sonra gerçek performanslarını sahaya koyamadılar. Bunların hiçbirini kötü futbolcu olarak değerlendirmemek lazım. Önce şunu söyleyeyim, taraftar, ‘o gitsin, bu gelsin’ muhabbetini bırakacak. Orada Fatih Terim var. O da yeni bir sayfa açtı. Her şeyin en iyisini yapmak için uğraşıyor.

Belhanda, Galatasaray’ın futbolcusu, bir sene daha mukavelesi var. Doğru düzgün isteyeni de yok. Kalitesi belli. Eleştirdiğimiz konu, Galatasaray ruhunu neden sahaya koymadığı ve neden daha çok mesuliyet almadığı... Adam ‘gitmeyeceğim’ derse kimseyi gönderemezsiniz. Buna rağmen herkeste ‘Belhanda aşağı, Belhanda yukarı’, başka mevzu yok. Kulüp futbolcuyu neden bedava göndersin? Para kazanacaksa itirazım yok, gitsin. Ama bedava gitmesine ben karşıyım. Bu sezon Belhanda, Arda’nın gelmesiyle Galatasaray ruhunun ne olduğunu görecek. Aynı şey Feghouli ve Falcao için de geçerli.

Galatasaray Yönetimi’ni, Fatih Terim’i insanlar rahat bıraksın. Kulübün menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacaklar. Bunun yanında Arda gelmiş, Diagne geliyor, Emre Kılınç, Oğulcan ve Kerem de transfer edildi. Donk ile de yeni mukavele imzalandı. Mantıklı düşünüldüğünde takımın Fernando, Melo tipinde bir oyuncuya ihtiyacı var. Buna da niye ihtiyaç var? Donk sakatlanır, ceza alır diye... O mevkide oynayacak Donk’tan başka futbolcu yok. Taylan var ama daha üstüne çok koyması lazım. Önümüzdeki sezon en az 55 maç oynanacak. Geniş bir kadro olmazsa, zaten bu yükün altından kalkamazlar. Bu futbolcular da havasını bulurlarsa, taraftarın olumlu desteğiyle çok farklı bir Cim-Bom seyrederiz. Bundan hiç şüphem yok. Ama şimdiden taraftar ‘Mensah, Mensah’ diye başladılar bile... Gözünüzü seveyim tamam kötü futbolcu değil. Ama Mensah’ın oynadığı mevkide Arda, Emre Akbaba, Belhanda olmak üzere bir çok oyuncu var. Mensah kulübün olmazsa olmaz transferi değil. Bütçeye uygun olursa alınır, faydalı olur. Ne var ki illa kadroya katacağız diye çok paralar vermenin anlamı da yok.

Sonuçta Galatasaray’ın futbolcu kadrosu olarak pek eksiği yok. Fatih Terim de Riera’yı aldı. Arda’dan çok faydalanacak, yeni bir sayfa açıyor. Her şeyden önemlisi geçen sezon santrfor sıkıntısı çekildi, sakatlıklar oldu. Bu sezon Falcao, Diagne, Adem Büyük olmak üzere kadroda 3 golcü yer alacak. Orta saha lige iyi bir başlangıç yaparsa, Galatasaray sıkıntı yaşamaz.



Kaos kural tanımıyor

İnanın üzülüyorum, kulüpler transfer yapmaya başladı, yeni sezon için kadrolarını planlıyorlar, biz neyi tartışıyoruz! TFF limit artırımı yapsın mı, yapmasın mı? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Dünyada bütün ülkelerde bu tip kararlar bir sene önce alınıyor. Bizde ise günlük, hatta saatlik! TFF bir karar aldıysa esnemeyecek, aldığı kararın sonuna kadar arkasında olacak. Şimdi ne olacak? TFF’nin aldığı bir karar var ama arkasında duramıyor.

Bütün kulüpler transfer yapıyor. Limit aşımı yüzde kaç olacak? Yani saçma sapan bir şey. Tabii burada kulüp yöneticilerinin de büyük suçu var. Bu karar bir sene önce alınmış, şimdi itiraz ediyorlar. Bir senedir aklınız neredeydi? Yabancı sayısı aynı şekilde olmadı mı? Önce açıklandı, sonra geri çekildi. Bana saçma geliyor. Ama TFF olsun, ama kulüp yöneticileri olsun dik ve samimi olmadıkları için futbolumuz zarar görüyor, kaos tam gaz devam ediyor.

MHK yenilenmeli

Hakemlerden herkes rahatsız. Bu rahatsızlık nereden geliyor? Futbol kuralları her takıma ayrı uygulanıyor. Bir maçta penaltı verdiği pozisyonu, sonraki hafta görmezlikten geliyor. Sarı ve kırmızı kartlar çığrından çıkmış durumda. Bunun bir standardı olmalı. Biraz daha ileri gideyim... Bülent Yıldırım’a, Serkan Çınar’a hakemliği bıraktırdılar. Onlardan daha çok hata yapan hakemler var. Bu hakemlere her hafta maç veriliyor. Burada kilit adam Oğuz Sarvan. MHK Başkanı Zekeriya Alp’in bu kadroyu kendi içinde yenileme zamanı geldi de geçiyor bile.