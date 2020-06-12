Galatasaray’da bir sürü sorun varken, her şeyden önce Allah şifa versin Mustafa Cengiz görevine devam ederken, Fatih Terim’in başkanlığının konuşulması saçma sapan bir durum.

Önce Allah Başkan Cengiz’e sağlık versin, 31 Mart 2021’e kadar görevinin başında kalsın. Terim’in ise yapacağı o kadar zor işler var ki bu başkan maddesi en sonunda düşüneceği olay.

1- Takım üç aydır futbol oynamıyor. Futbolcular bireysel olarak çalışsa da illaki sorunlar olacak. Terim bu problemleri en aza indirip ligi zirvede bitirmek için bütün enerjisini buna ayırdı.

2- Sezon sonunda bir sürü transferler olacak, sorunlar yaşanacak. Bilhassa yabancılar hakkında ne karar verilecek? Şu anda Terim bu konular hakkında tek kelime konuşmuyor, konuşmaz da. Ama lig sona erince birçok sorunla karşı karşıya kalacak.

3- Fatih Terim, yerli futbolcular ağırlıklı gelecek 10 yılın takımını kurmak istiyor. Yeni yerli oyuncular da alınacak. Bu da kolay bir iş olmayacak. Yardımcı hocaların çalışma sistemleri de tamamen değişecek. Forveti, orta sahayı, defansı çalıştıracak hocalar kimler olacak? Yani anlayacağınız yeni bir takım kurmak için Fatih Terim büyük savaş verecek.

4- Başkan Mustafa Cengiz’in görev süresi bitene kadar Fatih Terim ‘Başkanlık’ lafını ağzına bile almaz, hiç kimseyle bu konuyu konuşmaz.

Evet 1,5 aydır biliyorum... Ama başkana ve Terim’e saygımdan bu konuda hiçbir şey yazmadım. Gruplar kuruluyor, hem de bunun içinde eski başkanlar, eski yöneticiler de var. Biz Fatih Terim haricinde birisini başkan adayı gösterirsek kulüpteki bölünmeler devam eder. Bundan sonra da birlik beraberliği hiç kimse sağlayamaz... Buna benzer görüşmeler devamlı yapılıyor. Ama Terim bu insanların hiçbirine bir kelime bile konuşmuyor, o sadece işine odaklanmış.

Gelecek sezon sonunda Mustafa Cengiz’in görev süresi bittikten sonra, Fatih Terim de istediği sistemi Galatasaray’a oturtabilirse başkan neden olmasın? Burada en önemli konu yönetimini kendi kurması. Baskı altında kalmadan yönetim kurulunu oluşturursa Bayern Münih de olduğu gibi futboldan gelen bir başkanla Galatasaray’ın da çehresi değişir.

Kavga başarı getirmez

Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camialarından birisi. Çok büyük taraftarı var. İyi-kötü bu insanların hepsi başarı ve istikrar bekliyor. Artık kavgadan, kötü sözlerden, önceden camiaya hizmet etmiş insanlara hakaretten sıkılmış durumdalar. Bu böyle olmalı. Tartışmalar kulübe en ufak bir fayda sağlamaz. Evet, büyük kulüplere hakaret edecek insanlar daha doğmadı.

Şimdi Fenerbahçe yeni bir sayfa açıyor. Futbolun patronu Emre Belözoğlu, Türk futbolunu çok iyi bilen, dürüst, hırslı bir isim. Kimin ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor. Benim tavsiyem Emre’nin teknik direktör adayına, alacağı futbolculara, destek olunmalı.

Ben inanıyorum. Emre Belözoğlu Fenerbahçe’nin çehresini değiştirecek.

Çeyrek sezona layık olun

Üç aylık sıkıntılı bir dönemden sonra bugün kalan 8 maçın oynanacağı ‘çeyrek sezon’ başlıyor. Yöneticiler, futbolcular, hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu... Herkesin konuştuklarına, yaptıklarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Şu futbolu çok özlediğimiz günlerde insanların tadını kaçırmasınlar.

Hak eden şampiyon olsun. Alt sıralarda başarısız olanlar TFF 1. Lig’e düşsünler. Ama bu adaletli bir ortamda yaşansın.