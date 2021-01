Her zaman olduğu gibi İrfan Can Kahveci transferinde de yine komedi yaşanıyor. Burada futbolcunun oynayacağı takımı kendi seçme şansı hiç yok gibi. Gerçekten oyuncuyu almak isteyen bir tek kulüp var; o da Galatasaray.

Önce şunu söyleyeyim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a hiç kimse gönül koymasın. Kendisi çok büyük baskı altında. Başkana, her taraftan telefonlar geliyor. Artık iş öyle bir noktaya vardı ki basın mensupları bile aracı oluyor. Şu anda İrfan Can’ın transferi açık artırmaya çıktı. Ben, Fenerbahçe’nin gerçek anlamda İrfan’ı istediğini düşünmüyorum. Kadrosunda çok fazla bu tipte oyuncu var. Ama burada amaç ne bilemiyorum.

Marsilya’nın 14 milyon euro teklif edip, milli futbolcuyu kadrosuna katabileceğini de sanmıyorum. Burada gerçek alıcı Galatasaray... İrfan Can’ın da istediği kulüp sarı-kırmızılılar. Bu transfer gerçekleşirse forması garantide. Belki de efsanelerden biri olacak, tarihe geçecek. Başkanlar geçen hafta görüştü. Galatasaray verebileceği rakamı Başakşehir’e bildirdi.

Ama şunu unutmayalım şu anda Türkiye’de İrfan Can da buna dahil, 10 milyon euro edecek futbolcu yok. Milli futbolcu kadroya katılacak diye bir yere kadar riske girilir. Başkan Mustafa Cengiz’in yerinde olsam bir daha Başakşehir’in kapısını çalıp ille de bu transfer olsun diye talepte bulunmam. Her şeyin bir ederi var. Rekabet sahanın içinde olmalı. Transfer şampiyonu olmak hiçbir kulübe fayda sağlamaz, sınıf atlatmaz...

Galatasaray da bu konuda frene basmalı. Şayet İrfan Can’ın çok talibi varsa, versin Başakşehir’in istediği parayı alsın, hayrını görsün.

Benim üzüldüğüm kendisi çok karakterli bir futbolcu. Arda, Taylan ve Oğulcan ile yediği içtiği ayrı gitmiyor. Keşke mutlu olacağı bir kulüpte kariyerini devam ettirebilse. Şu dakikadan sonra bu transfer gerçekleşmezse, İrfan Can, Başakşehir’de futbol oynamaya devam etse takımına ne kadar faydalı olabilir? Haziran ayında Avrupa Şampiyonası var. İrfan’ın da bütün hayali burada A Milli formayı giyip, yıldızlaşmak. İnşallah bu düşüncesi gerçekleşir. Ama gördüğüm kadarıyla bundan sonra kendisi için zor bir dönem başlayacak. Dilerim bu dönemi fazla sıkıntı çekmeden atlatır.

Mesut Özil’i herkes seviyor

Mesut Özil, Almanya’da olsun, İspanya’da olsun, İngiltere’de olsun hangi kulüpte futbol oynadıysa kendi adıma konuşayım, beni her zaman heyecanlandırmıştır ve onunla gurur duymuşumdur.

Hatırlayın, İngiltere’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti diye Almanlar taraftarından linç edildi. 80 milyon Türk halkı Mesut’un arkasında tek vücut oldu. Azerbaycan’ın Ermenistan ile savaşında her zaman kalbinin Azerbaycan ile olduğunu söyledi. Türkiye’de yardım kuruluşlarına, Muslera gibi her türlü desteği verdi.

Ne yalan söyleyeyim, Muslera’yı karakteri, duruşu için ne kadar seviyorsam, Mesut’u da o kadar seviyorum. Yöneticilerinden rica ediyorum, Mesut’u ‘Evin oğlu, elin oğlu’ tartışmalarının içine sokmayın. Tecrübeli futbolcu çok karakterli, dik duran, adam gibi adamdır. Onu rahat bırakın da Türk halkı onu sevsin bağrına bassın.

Galatasaray parlatamıyor

İnanın çok şaşırıyorum. Galatasaray kendi futbolcularını bir türlü parlatamıyor. Başka kulüplere bakıyorum oynamayan isimlerini bile o kadar güzel motive edip, yıldızlaştırıyorlar ki sarı-kırmızılı takımın bu tutumuna aklım ermiyor.

Gomis, Galatasaray tribünlerinin kahramanıydı. Adamın bir dakikada ipi çekildi, gönderildi. Diagne geldi... 30 gol attı, o da taraftarın kahramanı oldu. Bu futbolcu da Belçika’ya kiralık gönderildi. Emre Kılınç, yıldız transfer olarak alındı. Onun da ismi cismi artık konuşulmuyor. Hatta İrfan Can transferinde takasta gidecekler arasında ismi geçti, Fatih Terim bunu kabul etmedi.

Şimdi benim de eleştirdiğim, sorunları olan Diagne üç kuruşa İngiltere’ye kiralık gidecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Gitmesine itirazım yok. Ama iyi bir golcü gelse bile bütün takımlarda üç forvet varken Diagne, Galatasaray’a yararlı olmaz mı? Kafamda koca bir soru işareti oluşuyor. Fatih Terim ve yönetim bu hamleyi yaparken inşallah iyi düşünmüştür, yanlış bir karar vermemiştir.