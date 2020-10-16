Galatasaray’da artık herkesin şapkasını önüne koyması lazım. Büyük kulüpler başkanlık sistemi ile idare ediliyor. Başkan ne derse o oluyor. Madem kongre üyeleri başkanını seçiyor buna da herkesin görev süresi bitene kadar saygı göstermesi gerekir. Ya da Galatasaray camiası biraraya gelecek, bir başkan profili bulacaklar ve sonuna kadar onu destekleyecekler.

Faruk Süren’in nasıl gönderildiğini hatırlıyorsunuz. Yerine gelen, Allah rahmet eylesin Özhan Canaydın o kadar büyük sorunlarla uğraşmasına rağmen adamı canından bezdirdiler, hastalık sahibi yaptılar ve sonunda da rahmetli oldu. Daha sonra Adnan Polat geldi... Onun gönderiliş tarzını da gözünüzün önüne getirin. Ardından Ünal Aysal koltuğa oturdu. Sportif başarıyı yakalamasına rağmen, görev süresi dolmadan kulüpten kaçırdılar.

Altı aylık başkan Duygun Yarsuvat’ı saymıyorum. Daha sonra Dursun Özbek başkan oldu... Gerçekten güzel şeyler de yaptı. Ama etrafını ve köşe başlarını bir takım insanlar sardı. Sonuçta onun da sonu eski başkanlar gibiydi. Ve son olarak Mustafa Cengiz... Yaşananları hepimiz biliyoruz, görmeye de devam ediyoruz. Başardıkları şeyler var, başaramadıkları da...

Ama bu saydığım bütün başkanlar öyle yıpratıldı ki akıl alır gibi değil. Mayısta seçim olacak. Bir takım insanlar Fatih Terim’in göreve gelmesini istiyorlar. Terim, 40 senedir bu kulübün içinde. Çok büyük başarılara imza atmış, tarihe geçmiş bir teknik direktör. Ama bu yaşananları gördükten sonra başkanlığı kabul etmesi mümkün mü? İnsanın aklını kaçırması lazım!

Çünkü eminim Terim de başkan olsa 6 ay sonra o da kaosun içinde bulacak kendini, yıpranacak. Kazandırdığı kupalar, şampiyonluklar tartışılacak. O da peşin peşin ‘Başkanlığı düşünmüyorum’ dedi. Galatasaray başkansız kalır mı? Tabii ki kalmaz. İllaki birisi başkan seçilecek. Ama şu ekonomik ortamda, kaosun içinde ne yapabilir? Bana göre sadece günü kurtarabilir. Neden böyle söylüyorum. Kafalar değişmediği, kongre üyeleri ve taraftar bir yerde ortayı bulup, beraber hareket etmediği sürece yaşanan sıkıntılar artarak devam edecek.

İnsanlar birbirine düşman olacak, sokakta birbirlerini gördüklerinde kafalarını çevirip geçecekler. Şu anda böyle bir ortam var Galatasaray’da. Dilerim herkes ortak bir noktada birleşir, herkes kulüp için bir şey yapmaya uğraşır. O zaman sarı-kırmızılı takım da hızla toparlanma sürecine girer. Son olarak şunu söyleyeyim; bugünkü ortam devam ederse Galatasaray daha kötüye gider.

Tatlı’yı kutluyorum

Yıllardır konuştuğumuz tek konu Merkez Hakem Kurulu... Hep eleştirdik. Bunun da tek sebebi hakemler. Herkes hakemleri, “Adaletli maç yönetin, cesur olun, kötü niyetli olmayın, siz de insansınız hata yapabilirsiniz” diye uyardı. Ama maalesef bu söylenenler bazı hakemlerin bir kulağından girdi ötekisinden çıktı.

Bu haftaki hakem atamalarına bakıyorum, MHK Başkanı Serdar Tatlı adeta bu konuda devrim yapmış. Genç hakemleri vitrine çıkarmış. Yıpranmış isimleri de dinlendirmiş. Dilerim başarılı olur. Türk hakemlerinin çoğu baskıyı kaldıramıyor, yüreklerini ortaya koyamıyorlar. Dilerim bu haftaki hakemlerin hepsi başarılı olur. Hakem camiasında da böylece yeni bir sayfa açılır.

TFF’nin ucu açık kararı!

Federasyonun aldığı her karar tartışma konusu oluyor. Bunun da tek sebebi alınan kararların hepsinin ucu açık. Locası olan kulüpler yüzde 50 taraftarı statlara alabilecekler. Alanyaspor, Erzurumspor, Kasımpaşa, Hatay ve Karagümrük... Bunların locası olmadığı için yine taraftarsız oynamaya devam edecekler.

Çaykur Rize 36, Denizli 75, Kayseri 275, Ankaragücü ve Gençlerbirliği 306, Konya 500, Sivas 375, Malatya 250, Göztepe 450, Başakşehir 315, Antalya 550, Trabzon 630, Fenerbahçe 998, Galatasaray bin 500, Beşiktaş 1650 taraftarının önünde oynayacak. Allah aşkına böyle bir karar verilir mi?

Madem localara bu kapasiteyi alıyorsunuz tartışılıyor o zaman ‘Bütün takımlar stat kapasitelerinin yüzde 20’si kadar taraftar alabilir. Biz bu seyircileri kontrol edeceğiz, kurallara uymayan kulüplerin statlarına bundan sonra taraftar girmeyecek’ diye kararı değiştirin. O zaman daha adaletli olmaz mı? Ama nedense bizim futbolumuzu idare edenler, böyle tartışma çıkarmayacak kararlar alamıyorlar.