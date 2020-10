Galatasaray’da sıkıntılar devam ediyor. Fatih Terim, elindeki kadroyu daha tam olarak Süper Ligin temposuna ayak uyduracak şekilde organize edemedi.

Bunun da bir süre sebepleri var. Sakatlar, huzursuzluklar, her şeyden önce zaten elinde geniş bir kadro yok. Bir de Belhanda, Feghouli gibi futbolcuları “başka kulüplere gidin sizi istemiyoruz” diyerek resmen dışladılar. Yine buna rağmen Belhanda oyuna girdikten sonra takımının en çok mücadele eden futbolcusuydu.

Bunun için diyorum, bu transfer sezonları Galatasaray’a çok zarar veriyor, dengesini bozuyor. Malesef yıllardır buna çare bulunamıyor. Her neyse, artık devre arasına kadar transfer de yok, futbolcular da bunu biliyor. Belki bundan sonra artık toparlanmaya başlarlar.

Alanyaspor, ligin lideri... Kim ne derse desin, sistem olarak, kadro olarak tüm takım bütünleşmiş... Deplasmanda oynamalarına rağmen müthiş baskı yapıp Galatasaray’a hatalar yaptırdılar. Bilhassa Marcao, Luyindama nefes alamadı. Orta saha bir yere kadar mücadele edebiliyor. Ama ilk yarı Babel, Emre Akbaba, Emre Kılınç defansif anlamda takımlarına hiç bir katkı vermediler. Net pozisyonuna Alanyaspor, Galatasaray’dan daha çok girdi.

Galalatasaray’ın yediği golleri incelemek lazım. Büyük takım nasıl böyle bir gol yer? İlk gol duran toptan oldu. Fatih’in önünde baraj var. Fatih’in nerede durması gerekir. Kalenin ortasında... Fatih nerede duruyor? Sol direğin dibinde. Top nereden gol oluyor? Barajın üstünden geçip sağ direğin dibinden filelere gidiyor ve Fatih topa yetişemiyor.

Bu gol oluncaya kadar Galatasaray 1-0 öndeydi ve maç berabere oldu. Kalecilerin bu tür gol yemesi takımın motivasyonunu düşürür. Fatih hiç kusura bakmasın Muslera hayatta böyle bir gol yemez...

Emre Akbaba’nın fizik durumunu biz bilmiyoruz. Sakatlıktan çıktıktan sonraki halini. Ama dün gece seyrettiğimiz Emre hiç hazır değil... Tabi Fatih Terim’in tercihi... Söylenecek bir şey yok. Aynı şekilde Babel ile Emre Kılınç ilk yarı Galatasaray’ı iki kişi eksik oynattılar.

Sonuçta fazla uzatmaya gerek yok. Alanyaspor iyi takım. Süper Ligde her takımı yenebilecek güçte. Galatasaray daha bir süre herhalde bu sarsıntıları yaşayacak gibi görülüyor.