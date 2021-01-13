Galatasaray’ın futbol standardı yok. Bir maç çok iyi oynuyor, ikinci maç ise dün gece Yeni Malatya karşısında olduğu gibi mucizelere kalıyor. Sarı-kırmızılı futbolcularda kazanma hırsı, temposu bir türlü ayar tutmuyor.

Uzatmaların uzatmasında Luyindama’nın kafa golü gelmese çok büyük şok yaşanacaktı. Tamam Galatasaray’ın kadrosu extra oyunculardan kurulu değil, çok eksikler var, bunu kabul ediyorum. Peki Matalya’nın kadrosu yıldızlar topluluğu mu? Futbol mentalitesine bakınca, sahaya daha iyi yayılan, mücadele eden ve kazanmak isteyen takım Hamza Hamzaoğlu’nun Yeni Malatyaspor’uydu.

Forvet hattına bakıyorsun, Babel, Emre Akbaba, Emre Kılınç resmen yoklar. Dün gece en ufak bir katkıları görülmedi. Karşı tarafa baktığımızda ise sahanın yıldızı orta sahada oynayan Adem Büyük. Adem’in görevini yapan Galatasaray’da bir tane futbolcu yok. O zaman ne oluyor? Sen orta sahayı rakibe bırakıyorsun. Diagne gibi bir golcünü topla buluşturamıyorsun. Oyun içinde sıkıntı yaşıyorsun.

Emre Kılınç iki maç ceza alınca hemen demoralize olmuş. Hele sonradan oyuna giren Kerem’in verdiği bir gol pası var ki, Emre çimlere takıldı, topa vuramadı. Emre Akbaba yeni mukavele yaptı. Zamanında sarı-kırmızılılarda iyi de top oynadı. Ne var ki yaşadığı sakatlıklardan sonra bir türlü gerçek futbolunu sahaya koyamıyor.

Taylan, koca orta sahada ne kadar daha ayakta kalabilir? Gerçekten merak ediyorum. Sonradan oyuna Etebo giriyor ama bu futbolcu Cim Bom’un çizgisinde bir oyuncu değil. Bir hata yapıp bir top kaptırdı, aynı hatayı kaleci Fatih de yapınca az kalsın kupaya veda ediyorlardı. Mecburiyetten yapılan transferlerin takıma hiçbir faydası olmuyor.

Sonradan oyuna giren Kerem 5-10 dakika bocaladı. Ama daha sonra yeteneğini, çabukluğunu herkese gösterdi. Emre Kılınç golü atsaydı, belki de gecenin kahramanı Kerem olacaktı. Kaçırdığı penaltı hiç önemli değil. Takımda oynadığı maçlarının toplam dakikasını hesaplasanız herhalde 80 dakika falan olmuştur. Bu da gayet normal. Ben, genç oyuncunun daha çok şans bulmasının gerektiğini düşünüyorum.

En önemlisi de kaptan Arda’nın oynamadığı maçlarda Belhanda gerçek gücünü gösteremiyor. Takım saha içinde bütünleşemiyor. Arda takımının en büyük gücü. Donk ile Feghouli de bu ekibe katıldığı zaman Galatasaray mutlaka çok daha iyi futbol oynayacak. Ve kupa uzun bir maraton. Bu kadronun kaliteli futbolcu takviyesine ihtiyacı var. Transfer yapılır veya yapılmaz bilemiyorum ama yapılmazsa dün geceki sıkıntılar daha da fazlalaşacak gibi görünüyor.