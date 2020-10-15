Ne olursa olsun, hangi skor çıkarsa çıksın bu milli takım bize çok büyük zaferler kazandıracak. Evet şu an, zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yapılan hatalardan da herkes ders çıkaracak, sonunda bunlar da bitecek.

Şenol Güneş’in elinde çok geniş bir futbolcu havuzu var. Buradaki futbolcuların hepsi birbirinden değerli. Ve yine hepsi oynamak istiyorlar. Mesela, bu maç için Mert dinlendirilip yerine Uğurcan oynatılamaz mıydı? Aynı şekilde stoperde Mahmut oynatılacağına yine Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen oynatılamaz mıydı?

Ozan Tufan-Mahmut ikilisi orta sahada çok iyi bir görüntü veriyorlar. Bunların birine savunmanın ortasında görev vermek ne kadar doğru? Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı gibi isimlerden daha çok faydalanılamaz mıydı? Bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Bir tek üzüldüğüm şey var. Biz gerçekten iyi bir takımız. Bu gruptan da, birinci olarak çıkmak bize yakışırdı.

Dün gece bakıyorum da, Almanya ve Rusya maçları hakikaten bir çok futbolcumuzu fizik olarak geriletmiş. Burak Yılmaz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor. Çocuk yoruldu sahada istediklerini yapamamaya başladı. Neden 90 dakika sahada tutuluyor? Kulübede Enes var veya daha ileride Kenan ile Yusuf yan yana oynayamaz mıydı?

Aklıma Konya’da Fransa’yı yendiğimiz o muhteşem maç geliyor. Gerçekten dünya şampiyonunu yerle bir ettik. Oradan İzlanda’ya gittik ve İzlanda’ya yenildik. Üç gün arayla oynanan puan maçları mental olarak takımı geriye götürüyor. Sırbistan karşısında da bunu yaşadık.

Rusya maçının kahramanı Cengiz Ünder’in bile bir tek olumlu hareketi yoktu. Demek ki o da mental olarak bitmiş. Kenan gençliğiyle oynuyor. Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan gerçekten bu milli takımın olmazsa olmazı. Ama sırf bu iki futbolcunun üstün gayreti maç kazanmak için yeterli değil. Evet dün gece Ozan Kabak ve Çağlar yoktu ama sorun sadece defansta değildi. Kalede sorun vardı, orta sahada sorun vardı, forvet hiç baskı yapamadı. Dilerim bundan sonra oynayacağımız maçlarda bu sıkıntıları yaşamayız. Kesinlikle hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Dün gece İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan kadroda olsaydı biz Sırbistan’ı rahat rahat yenerdik.