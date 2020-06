Futbol bir oyundur. Kazanırsın da kaybedersin de hiç önemli değil ama futbolcu sağlığı her şeyden önemli. Ofsayt pozisyonunda ne o, hakem oyun durmadan bayrağını kaldıramazmış. Böyle saçma kural mı olur! O bayrak kalkmış olsaydı, bugün Muslera’nın ayağında iki kırık olmayacaktı.

Galatasaray’a bu üç ay korona virüsü tatili yaramamış. Fizik olarak bu süreçte hepsi çalıştı ama maç eksiği, hırslarını ve heyecanlarını kaybettirmiş. Biraz daha ileri gideyim.. Fatih Terim’in duyduğu heyecanı futbolcular duymuyor. Bir de buna hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun çok kötü bir yönetim gösterdiği maçı eklersek gerçekten sarı-kırmızılılar için dün gece her açıdan kötü bir geceydi.

Cim-Bom’un aleyhine penaltı veriliyor. Rakip futbolcu ufak bir darbe alıyor ama düşmüyor. Pozisyonu kaybettiğini anladığı an kendini yere bırakıyor. Maçın hakemi zaten hazır, hemen düdüğü çalıp penaltı noktasını gösteriyor. Peki Rizespor tarafından 18 içinde Donk’a yapılan daha sert bir hareketi ya da Andone’nin sakatlandığı pozisyonu gözünüzün önüne getirin. Orada kasti hareket var. Rumen oyuncunun pozisyonu tartışmasız penaltı. Hakem oyunu kornerle başlattı.

Galatasaray gerçekten çok kötü günündeydi. Ev sahibi ekip daha gayretliydi, maçı daha çok kazanmak isteyen taraf Rizespor’du. İyi paslaştılar, gol pozisyonuna girdiler, rakipten az pas hatası yaptılar. Kesinlikle galibiyetlerine gölge düşürmek istemiyorum.

Saracchi ayakta duramıyor, her aldığı topu kaptırıyor, verdiği paslar yerini bulmuyor. Ne olmuş bu çocuğa anlayamadım. Bilhassa ilk yarı Ömer, Seri ve Feghouli sahada hiç yoktular. Bu şekilde Galatasaray nasıl maç kazanır? Falcao gibi santrforun var, bir tek kez topla buluşturamıyorsun. Elinden geldiği kadar cansiperane mücadele eden bir Donk var, bir de ikinci golde çok büyük hata yapmasına rağmen Lemina var.

Fatih Terim’in önümüzdeki hafta işi daha da zor. Defansta kim oynayacak? Muslera yok. Orta saha resmen yürüyor. Bilemiyorum ama Galatasaray için sıkıntılı bir süreç yaşanacak gibi görünüyor.