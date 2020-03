Önce iki takımı da kutlamak lazım. Son senelerde bu kadar kaliteli, her iki takımın da bir çok gol pozisyonuna girdiği maç seyretmedim. Galatasaray ilk 10 dakikadaki Sivasspor’un müthiş baskısını kırarken, kalesinde bir de gol gördü. İlk yarının sonuna kadar 35 dakika gerçekten oyunu istedikleri gibi hızlandırdılar, yavaşlattılar, çok net dört gol pozisyonuna girdiler. Bunun yanında gecenin iyilerinden Sivasspor kalecisi Samassa’nın da kurtardığı toplar var. Bu pozisyonları değerlendiremeyince ikinci yarı bilhassa maçın sonuna doğru, Galatasaray çok sıkıntı yaşadı.

Fizik olarak çok iyi durumda olan ve kendi sahasındaki avantajı kullanmak isteyen kırmızı-beyazlı ekibin karşısında bir tek engel vardı, o da Muslera. Dün gece yine kalesinde devleşti. Esasında karşılaşmayı özetlerken, maçın adamları kimdi diye sorulsa rahatlıkla sarı-kırmızılılardan Muslera, Sivas’tan kaleci Samassa derim. Bu kadar gol pozisyonu olan, kaliteli bir maç berabere bittiyse her iki takım için de söylüyorum; bunun tek sebebi iki file bekçisinin de iyi kurtarışlar yapmasıydı.

İkinci yarı Sivasspor kadar Galatasaray da gol pozisyonuna girdi. Onyekuru rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer’in çok isabetli şutunu gene kaleci Samassa çıkardı. Aynı şekilde Emre Kılınç’ın, Mert Hakan’ın vuruşlarını aynı güzellikte Muslera kurtardı. Bu deplasman bütün takımlar için gerçekten en zor dış sahalardan bir tanesi. Rıza Çalımbay elindeki bu mütevazı kadroya gerçekten iyi futbol oynatıyor. Her şeyden önemlisi fizik güçleri en üst seviyede. Yatabare, Emre Kılınç, Mert Hakan ve Hakan Arslan devamlı gol koklayan oyuncular. Bu maçta en azından yenilmeyerek şampiyonluk yarışını devam ettirdiler. Hatta son bölümde galip gelip üç puanı da alabilirlerdi.

Galatasaray yüksek rakımdan mıdır nedir bilemiyorum, son 20 dakikalık bölümde fizik olarak oyundan epey düştü ve orta sahanın kontrolünü tamamen rakibe bıraktı. Bu yüzden de çok sıkıntı yaşadılar. Onyekuru bu maça ağırlığını koyamadı. Seri şanssız bir penaltı yaptırdı. VAR’ın da devreye girdiği bu pozisyonda bana göre karar çok ağırdı. Appindangoye 18 içinde Onyekuru’yu itti, düşürdü. Madem Seri’nin pozisyonuna penaltı verildi buna da penaltı çalınmalıydı.

Sonuçta dün gece Sivasspor tribünlerine hayran kaldım. Bize duygulu anlar yaşattılar. Futbol olarak da çok kaliteli, güzel bir maç seyrettik. Şampiyonluk yarışı ilk dört takım için kıran kırana devam ediyor.