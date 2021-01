Galatasaray, Malatya gibi zor bir deplasmanda iyi futbol oynamasa da; mucize gibi bir üç puan aldı. Her iki takım da futbol adına ortaya hiçbir şey koymadılar. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Ama maçta bu kadar çok pas hatası ve kalitesiz futbolun ortaya çıkmasının tek sebebi sahanın zeminiydi. Harika bir stat var ama zemine bakıyorsun patates tarlası...

Ben federasyonda yetkili olsam, böyle kötü zeminlerde futbol oynanmasına müsaade etmem. Milyon dolarlar ver, futbolcu al, sonra böyle bir sahada futbol oynat. Her türlü sakatlık olur. Zaten Yeni Malatyaspor’un yediği golde de kalecinin önünün balçık olmasının etkisi de var. Biraz da genç kalecinin acemiliği...

Galatasaray’dan hepimiz daha iyi bir futbol bekliyoruz. Ancak maalesef iyi takımlar karşısında gol pozisyonu üretemiyorlar. Belhanda’ya ‘yıldız’ diyorsun, takımının 10 numarası... En ufak bir katkısı var mı? Feghouli sakatlandı, Emre Akbaba üretkenlik adına sıfır. Arda birkaç tane gol pası verdi. Birini Emre Akbaba, birini Emre Kılınç harcadı.

Kanat ortalarında topa kafayı vuracak bir tek futbolcu yok. “Babel yok mu?” diyeceksiniz. Gol atmasına rağmen santrfor oynayacak futbolcuların daha farklı yetenekleri olması lazım. Hollandalı futbolcuda bu yok. Fatih Terim de zaten mecburiyetten kendisini o bölgede oynatıyor.

Saracchi uçurtma gibi kanatlarda gidiyordu, peki şimdi ne oldu? Hiç kimse kusura bakmasın. Dünkü maçta sağlam bir Emre Taşdemir ve gerçekten iyi mücadele eden bir Oğulcan’ın eksikliğini gördük.

Her şeyden önemlisi; Galatasaray hücumu daha çok düşünen takım olmasına rağmen, orta sahada maça ağırlığını koyamıyor. Bu mevkide Taylan yalnızları oynuyor. Bakın; şimdi Gaziantep deplasmanı, ondan sonraki hafta Başakşehir maçı ve sonra da Fenerbahçe deplasmanı var. Dilerim o zamana kadar transfer yapılır, sarı-kırmızılılar güçlendirilir. Yoksa Terim’in işi çok zor.

Yeni Malatyaspor ise kupa maçındaki performansını sahaya koyamadı. Neredeyse golü hiç düşünmedi. Adem Büyük de çok kötü bir günündeydi.

Sonuçta mucize gol de olsa; Galatasaray üç puan alarak zirve yarışına devam etti.