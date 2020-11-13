Galatasaray’da kaos hiçbir zaman bitmez! Ben artık böyle düşünüyorum ve ciddi ciddi buna inanıyorum.

Herkes Başkan Mustafa Cengiz’in seçime gitmesini istemiyor muydu? Gereğini yap denilmiyor muydu? Şimdi ne oldu! Başkan seçim kararı alınca bu sefer geriye çarklar başladı. Cengiz’e, “Neden seçim kararı aldın?” diye soruyorlar.

Yönetim olarak neredeyse sıfırlanan bir kulüp nereye kadar gidebilirdi. Duyuyorum, görüyorum bütün yöneticiler hepsi bir yere kaçıyor, hiç kimse ortaya çıkmıyor. Bunun için seçim kararı geç olsa da doğru bir karardır. Dernekler Masası seçime müsaade edecek mi? Şimdi bir de bu sorun çıktı. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki Başkan Mustafa Cengiz bunu iyi araştırmadan böyle bir şey açıklamazdı.

Şimdi de kendisi aday olacak mı, olmayacak mı tartışması başladı. Galatasaray için güzel şeyler yaptı, kulübü bataktan kurtardı. Şu salgın çıkmasaydı ve taraftar maça gelebilseydi geçen sezon daha başarılı olacaklardı. Maddi olarak da bu kadar sorun yaşanmazdı. Artık olanlar oldu. Bugün Barcelona, Arsenal gibi dev kulüpler bile maddi konularda ciddi kaos yaşıyorlar. Aynı sıkıntıları Galatasaray da yaşıyor. Bu sorunlar ortaya çıkmasaydı Başkan Cengiz daha da başarılı olacaktı.

Sonuçta öyle ya da böyle... Bu gemi yürüyecek. Başkan Cengiz’in artık iyi bir iz bırakmışken ‘tekrar aday olayım’ düşüncesine girmemesi lazım. Şimdi görüyorum, adaylar teker teker çıkmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, seçimle gelecek her isme saygı duymak gerekiyor. Başkan olarak kimi seçerlerse seçsinler kongre üyelerini de eleştirmemek lazım.

Ama Burak Elmas’a ayrı bir parantez açmak lazım. Aldığım duyumlara göre çok güçlü bir kadro oluşturuyor. Hepsi kaliteli insanlar. Kendisinin daha önceden yöneticilik tecrübesi de var. Elmas bu seçime iyi hazırlanıyor. Aynı şekilde Metin Öztürk de düzgün bir insan. Ama Burak Elmas’ın bir adım önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne diyelim, Galatasaray için hayırlısı olsun. Bir tek dileğim var, bundan sonra gelecek ismi o muhalefet grubu dediğimiz kişiler inşallah yıpratıp, çalışamaz duruma getirmezler.

Hırvatistan’ın sorumsuzluğu

Koronavirüsle bütün dünya uğraşıyor, tedbirler almaya çalışıyor. Böyle bir ortamda Hırvatistan Futbol Federasyonu’nun yaptığı iş mi Allah aşkına!

Önceki gün oynanan Türkiye-Hırvatistan hazırlık maçında testlerin sonuçları daha gelmemiş, Teknik Direktör Zlatko Dalic, Vida’yı 11’de sahaya sürüyor. Tecrübeli futbolcu da karşılaşmadan önce ve sonra Caner’i, Cenk’i, Dorukhan’ı ve Şenol Güneş’i sarılıp, öpüyor.

Devre arasında Hırvatistan soyunma odasına Vida’nın testinin pozitif çıktığı haberi geliyor. Ve hocası onu oyundan alıyor. Burada futbolcunun hiçbir suçu yok. Ama Hırvatistan Milli Takım sorumlularına yazıklar olsun. İnşallah hem Türk futbolculara, hem de Hırvat oyunculara bu virüs geçmemiştir.

Arda’nın hayali gerçekleşti

Ne olursa olsun, kaptan Arda Turan Galatasaray için çok önemli bir futbolcudur. Evet sıkıntılar çekti, hayallerini uzun süre gerçekleştiremedi. Ama sarı-kırmızılı kulübe hiçbir zaman ihanet etmedi. Dünyanın en büyük takımlarında oynadı, kupalar kaldırdı. Messi’yle, Neymar ile takım arkadaşı oldu. Şu anda artık yuvasında ve Galatasaray’a futbolculuğunun dışında çok önemli katkılar da sağlıyor. Hayırlısı olsun. İnşallah aldığı sorumluluk hep devam eder.