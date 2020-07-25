Galatasaray’ın o kadar çok eleştirilecek tarafı var ki yazmakla bitmez. Benim anlayamadığım yabancılar niçin Türkiye’ye geliyor, neden transfer ediliyor? Hem de yüksek paralar kendilerine ödeniyor. Bakıyorum Antalyaspor karşısındaki Galatasaray’a, Belhanda, Feghouli, Seri varlıklarının takımına hiç bir katkısı yok. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol, bilhassa Türkiye’de oynuyorsan fiziğin, tempon, mücadele gücün yeterince iyi değilse başarılı olamazsın.

Fatih Terim’in bu futbolculardan kurtulması lazım. Duyuyorum ki Seri’yi tekrar kiralamak için müracaat etmişler. Ucuz bir fiyat olursa itirazım yok. Ama sezon başından beri Seri’nin takımına ne katkısı oldu? Belhanda, Feghouli, Linnes bunların artık özel bir futbolculuğu kalmamış. Donk’a bakıyorsun, adam kendini parçalıyor. İster istemez saygı duyuyorsun. Terinin son damlasını giydiği forma için akıtıyor. Saracchi iki haftadır düzelmek adına epey mesafe kaydetti. Zaten kiralık ama kesinlikle kötü futbolcu değil. En azından kazanma hırsı var. Belhanda ve Feghouli’de bu yok.

Düşünebiliyor musunuz, dün geceki maçı sarı-kırmızılılar kazansa kasasına 6.6 milyon lira girecekti. Bunun 3 milyon lirası galibiyetten, geri kalanı da ligi beşinci bitirdikleri için gelecekti. Bugün Alanyaspor, rakibi Konyaspor’u yendiği takdirde Galatasaray ligi altıncı bitirecek. Avrupa kupalarına da büyük ihtimalle gidemeyecek. Futbolcuların bunu düşünerek daha çok mücadele etmesi gerekirdi. Ama gördüğüm kadarıyla hepsi sezonu kapamış. Galatasaray’ın galip gelip gelmemesi de umurlarında değil.

Artık fazla söylenecek bir şey yok. Terim tecrübeli bir teknik direktör. Geçen sezon transfer edilen futbolcuların çoğundan randıman alamadı. Bugünden itibaren Cim Bom yeniden dizayn olacak. Bir çok futbolcu gidecek, yerine yenileri gelecek. Gidenler nasıl gönderilecek onu bilemiyorum. Gerçekten yönetim ve Terim bu transfer döneminde çok terleyecek. Ama sonuçta bunun yapılması lazım. Galatasaray 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. Oynadığı futbolla, sahada verdiği savaşla takımın bu taraftarları coşturması lazım. Maalesef şu anki takımda böyle bir ruh yok. Beni en çok şaşırtan oyuncuların başında da Ömer Bayram geliyor. Ne oldu bu çocuğa? Virüs için verilen aradan sonra o bizim bildiğimiz Ömer değil. Farklı bir Ömer döndü sahalara. Bütün yeteneklerini, gücünü her şeyini kaybetmiş. Tabii sebebini ben bilmiyorum.

Sonuçta bu sene başarısız bir sezon geçirdi Galatasaray. Ama büyük kulüplerde heyecan bitmez. Artık bundan sonraki yorumlarımız transfer için olacak. Son sözüm de hakemlere... Dün gece bile Suat Arslanboğa ve VAR hakemleri Belhanda’ya yapılan yüzde 100 penaltıyı vermediler. Gerçekten çok ayıp. Bir takımın üzerine bu kadar gelinmez.