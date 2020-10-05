2 hafta önce yere göğe koyamadığımız, övgüler yağdırdığımız Galatasaray kısa bir sürede nasıl bu kadar sıkıntı yaşar bilemiyorum. Kasımpaşa’nın hakkını yemeyelim. İlk yarı Aytaç’ın çektiği şutlarda Fatih hata yapsa çok farklı bir skor olurdu. Bakıyorsun koca ilk 45 dakikada Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan başka sarı-kırmızılıların tehlikesi yok. Böyle mi olmalıydı? Kesinlikle hayır.

Defans ve Etebo ile Taylan’ın hırslı oyunları Galatasaray’ı zirveye taşımak için yetmez. Santrfor olsun, önde oynayan futbolcular olsun sorun var, gayretleri yetmiyor. Kasımpaşa’ya bakıyorsun Yusuf, Alan ve bunların içine Aytaç’ı da koyalım, Cim-Bom’u epey hırpaladılar. Galatasaray’da böyle çabuk, hırslı, iyi şut çeken hücumcu yok. Diagne ve Falcao olmak üzere iki tane iyi santrfor var ancak bunlara gol pasını kim verecek? Kanatlardan kim orta yapacak? Gerçekten bunlar hep sorun.

Dışardan bakılınca ‘Belhanda, Feghouli gibi yıldızım var’ diyorsun. Ama onlar sadece göstermelik. Galatasaray yenmiş ya da yenilmiş bu futbolcuların umurunda olduğunu düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun Fatih Terim’in yavaş yavaş bu takıma gençlik aşısını yapması lazım. Bu şart gibi görünüyor. Bu yapılmazsa ne olur? Sarı-kırmızılılar rakiplerinin çok gerisinde kalırlar. Hocanın bazı futbolcularda artık fazla ısrarcı olmamasının zamanı geldi.

Tamam Avrupa’dan elenildi. Ama Süper Lig de kolay bir kulvar değil. Dünkü maçta bunu gördük, hiçbir maçın garantisi, favorisi yok. Hocanın elinde geniş bir kadro olmadığını kabul ediyorum. Ama Terim’in bitmez tükenmez bir kredisi var. Alacağı her karara herkes saygı gösterir. O zaman hocanın beklememesi lazım.

Bazı futbolcular kulüpten ayrılmak istemeyebilirler. Bunun da sebebi sarı-kırmızılı formayı sevdikleri için değil. Aldıkları ücret yüksek olduğu ve Avrupa’da başka hiçbir takımdan böyle bir para kazanamayacakları için kalmak istiyorlar.

O yüzden Fatih Terim’in bu isimlere artık forma vermemesi gerekir. Kasımpaşa ise rakibinden daha iyi oynadı, daha çok koşup mücadele etti ve galibiyeti de daha çok isteyen taraftı.