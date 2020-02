Galatasaray çarşamba gecesi oynadığı 98 dakikadaki o muhteşem futbolunu dün gece Y.Malatyaspor karşısında gösteremedi. 37 bin taraftar, ne kadar coşku da, baskı da verseler hakikaten tanıyamayacağımız kadar top kaybıyla oynayan sarı-kırmızılıları bir türlü havaya sokamadılar.

İlk yarı Şener sağ bek oynadı. Bir tek olumlu diyebileceğimiz hareketi yok. Ne defansif, ne de ofansif takımına hiç bir katkı vermedi. Onun önünde oynayan Feghouli de, kötü bir günündeydi. İlk 45 dakika Cim Bom resmen dokuz kişi oynadı. İkinci yarıysa Şener’in yerine Linnes girdi. Norveçli, yere daha sağlam basan bir futbolcu. Fiziğiyle Şener’den çok daha iyi. Hücuma çıkıyor, defansına geliyor, sağ çizgiyi iyi kullanıyor.

Haliyle Feghouli de, hücum anlamında daha hareketliydi ama istediklerini gene de yapamadı. Bilhassa orta sahada top kayıpları, yerini bulmayan paslar, mutlak kazanılması gereken maçta sıkıntı yarattı. Ömer mecburen sol bek oynadı. Ama Ömer önde daha etkili oynuyor. En azından orta sahaya büyük destek veriyor. Seri, tamam çabaladı ama onun da temposu çok düşüktü. Emre Akbaba daha fizik olarak hazır değil. Maçın 70. dakikasında oyundan düşüyor. Onyekuru, şu an 90 dakika oynayacak performansı yok. Sahada 90 dakika kalsa da kendini ekonomik kullanmak mecburiyetinde kalıyor ve top kaybı yaşıyor. İyi ki Lemina var. Takımı toparlıyor, hücuma çıkıyor, rakip atakları karşılıyor, en önemlisi de üçüncü stoper gibi çok top kesiyor. Gerçekten şu an için bu takımın olmazsa olmazı.

Skor artabilirdi. Adem Büyük boş kaleye topu atamadı, auta gönderdi. Donk’un kafası Malatyaspor’un kale direğinden döndü. Bunun yanında konuk ekibin de girdiği gol pozisyonları var. Bilhassa orta sahada üstünlük sağladığı dakikalarda sonucu eşitleyebilirlerdi. Onların da son vuruşlardaki başarısızlığı her zaman olduğu gibi Muslera’nın kurtarışları, gol fırsatı vermedi.

Ama sonuçta stresli haftalara girdik. Artık güzel futbol, iyi futbol, hiçbir takımdan beklememek lazım. Şampiyonluk yarışında üç puanı cebine koyan takım, zafer kazanmış gibi oluyor. Galatasaray da Malatyaspor’dan üç puan aldı. Haftaya derbi maçı var. Futbolcular sakatlanmamak, kart görmemek için risk almadan böyle bir oyun tarzını seçmiş olabilirler.