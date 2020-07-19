Galatasaray istenen, arzu edilen düzeyde değil, bunu hepimiz biliyoruz. Oynadığı futbolu da ne övmek lazım ne de çok kötü demek lazım. Futbolcular kafalarında sezonu bitirmişler. Zaten onlar da duyuyorlar gidecek futbolcular, gönderilmek istenenler... Konsantrasyonları dip yapmış.

Dün geceki galibiyetin bir tek artısı var, hiç olmazsa önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitme şansı devam ediyor. Bunun haricinde, hep söylüyorum yine söyleyeceğim ki, Fatih Terim’in işi çok zor. Bu futbolcuların hırsıyla, oynadıkları bu futbolla önümüzdeki senelerde sarı-kırmızılılar hiç bir yere gelemez. Evet, Terim takımı gençleştirecek. Yeni, bonservisi elinde en az sekiz futbolcu gelecek. Ama onların takıma uyumu, adaptasyonu düşünüldüğünde gerçekten önümüzdeki sezon hoca için daha da zor geçecek.

Ligin bitmesine bir maç kaldı. Galatasaray’ın son maçı Antalyaspor ile deplasmanda. O maç da çok zor geçecek. Kırmızı-beyazlılar Göztepe’den daha dirençli bir takım. Yapacak fazla bir şey yok. Sevabı ve günahıyla bu sezon böyle bitecek. Düşünebiliyor musunuz, takımda penaltıyı atacak futbolcu bile yok. Defansın yediği gole bakıyorum, Marcao beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen topa müdahale edemiyor. Napoleoni kafayı rahatça vuruyor ve golünü atıyor.

Donk’un yaşı oldu 35, ama bir yere kadar mücadele edebiliyor. Esas sorun orta sahada. Seri tek başına yapabildiği kadar rakiple mücadele ediyor. Rakip atakları da tek başına karşılamaya uğraşıyor. Emre Akbaba, Ömer ve Belhanda olsun, bu futbolcular Fildişi Sahilli takım arkadaşlarına yardımcı olmuyorlar. Göztepe veya başka takımlar elini kolunu sallayarak Cim Bom’un kalesinde gol pozisyonuna girebiliyor.

Hadi bunu da geçelim. Santrforsuz bir takım hücumda fazla etkili olamıyor. Saracchi ve Mariano orta yapsa kim kafa vuracak? Adem bir yere kadar.

Yok işte! Kadro mühendisliği inşallah bu sene hatasız yapılır. Her şeyden önce takımın fizik gücü, hırsı önümüzdeki sezon daha fazla olması gerekir. İzmir ekibi sezonu kapamış.

Buna rağmen ev sahibi takım kadar gol pozisyonuna giriyorlar ve hücuma çıktıkları zaman rakiplerini hırpalıyorlar. Halil, Saracchi’nin başını döndürdü. Napoleoni, tam santrfor olmadığı halde defansın arasından rahatça golü atabiliyor. Mossoro, Soner ve Poko iyi mücadele ettiler. Galatasaray’da bu mücadeleyi sergileyen futbolcu yok.

Sonuçta artık önümüzdeki sezonu konuşmamız gerekir. Mariano gidecek. Feghouli, Belhanda gibi oyuncuların da artık gönderilme zamanları geldi de geçiyor. Çünkü bunların futbol stillerinin Fatih Terim’in oynatmak istediği oyunla alakası yok, gayet iyi biliyorum.

Hayırlısı olsun. İki hafta sonra Galatasaray’da kıyametler kopacak, bunu hepimiz göreceğiz. Terim’in bu tip futbolculara artık tolerans göstereceğini düşünmüyorum.