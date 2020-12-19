Galatasaray’ı son üç haftadır bu kadar dağınık, temposuz ilk defa görüyorum. Düşünebiliyor musunuz, koca bir ilk 45 dakika kaleye atılan tek şut yok. Diagne’yi bir kere dahi topla buluşturamadılar. Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Feghouli çok dağınık ve kötü futbol oynadılar. Karagümrük çok koşup baskı yaparken sarı-kırmızılı futbolcular apayrı bir psikolojiyle kendilerini hiç sıkmadan, bir gol atarız üç puan alırız mantığıyla oynayınca hiç hesapta olmayan mağlubiyet yaşadılar.

Benim anlayamadığım Saracchi bir aydır tedavi görüyor, sonra antrenmanlara çıktı ama bu kadar mı dağınık, güçsüz olur? Emre Taşdemir’in virüse yakalanması ve yerini Uruguaylı futbolcuya bırakması Cim Bom’un kötü futbolunda en büyük nedendi. Emre Akbaba bir hafta zirve yapıyor, ikinci hafta sahada yok. Gerçekten bana çok tuhaf geliyor. Bu futbolcunun temposunu artırması lazım. Tamam taraftar seviyor ama devre arasında yapılacak transferlerden sonra Fatih Terim, Emre’ye forma vermez. Çünkü takıma en ufak bir katkısı yok.

Oğulcan daha genç… Onun da hocasının güvenini kazanması için bir standart tutturması lazım. İnişli-çıkışlı futbol oynuyor. İlk yarı sahada yok, devre arası soyunma odasında ne talimat aldıysa bilemiyorum, ikinci yarıda koşup oyuna girmeye başlıyor. Bu yanlış bir şey. Oğulcan gibi yetenekli gençlerin her forma şansını çok iyi değerlendirmesi gerekir. Kendisi dün akşam beni hayal kırıklığına uğrattı.

Emre Kılınç yetenekli, defansın arkasına koşular yapan, Diagne ile verkaça giren bir futbolcuydu. İlk yarı tamamen saklandı, hiç yok gibiydi. En büyük hayal kırıklığını da Feghouli yarattı. Cezayirli futbolcu bu takımın beyni. Ama bu tempoyla bu kadar top kaybıyla, yüreğini ortaya koymadan oynarsa takımına hiç bir katkı veremez.

Son sözüm de Diagne için... Adam santrfor, golcü. Rakip defansla boğuşuyor. Yanına gelen bir tane arkadaşı yok. Uzatmalarda topla bir kere buluştu, rakip defans kendisini penaltıyla durdurdu. Sonuçta golü de Senegalli forvet kaydetti. Galatasaray bu yarışın içinde olmak istiyorsa son 25 dakika oynadığı baskılı futbolu, 90 dakikaya yaymak mecburiyetinde.

Karagümrük’e gelince... Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Orta sahada Koray ve Biglia mükemmel oynadılar. Golü atan Ndao, fiziğiyle Cim Bom’u epey hırpaladı. Sonuçta Karagümrük maçın tamamında kazanmayı daha çok isteyen takımdı.