Galatasaray’ın kazanmaya mecbur olduğu bir maçtı. Şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyorsan kendi sahanda galip geleceksin. Şu hale bakın... İlk yarıda en az beş tane yüzde yüzlük gol pozisyonuna giren bir Galatasaray var. Son vuruşlara dikkat edin. Çoğu da kalecinin kucağına gitti.

Her şeyden önce sarı-kırmızılı takım rakip ceza sahasına giderken çok yavaş hareket ediyor. Rakip kim olursa olsun toparlanıyor. Öncelikle Donk... Evet, çok iyi bir futbolcu. Ama topu oyuna sokarken neredeyse mevsimler değişiyor... Aynı şey Emre Akbaba için de geçerli. Tamam Emre’yi taraftar çok seviyor. Ayrıca ağır sakatlık da yaşadı. Fakat son vuruşları gerçekten ona yakışmıyor.

Linnes diyoruz... O da bir yere kadar. Oğulcan on birde ilk kez sahaya çıktı, elinden geleni de yaptı. Kolay değil, Anadolu takımından gelip birden bire büyük takım forması giymek. Emre Kılınç... O da becerilerini sahaya koyamıyor. Hocası ve taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyor. Diagne, Galatasaray’ın golcüsü. Ama son vuruşları etkisiz.

Bazen düşünüyorumda Fatih Terim’in de yapacağı fazla bir şey yok. Kalite bu kadar. Belhanda olmayınca, forvetle orta sahanın bağlantısı da kopuyor. Bilemiyorum, sakatlar gelince, korona testleri pozitif çıkanlar dönünce ne olur. Tabii ki bundan daha iyi olur. Ama sıkıntı büyük.

Kayserispor 10 kişi kaldığında golü buldu. Ve gol bağıra bağıra geldi. Bu yaşananlara Terim’in de büyük tepki göstereceğinden eminim. Galatasaray’ın en büyük sorunu, kiminle oynarsa oynasın, rakibi kadar mücadele edemiyor. Kayserispor daha fazla koştu, mücadele etti. Samet Aybaba’yı kutlamak lazım. Böyle bir kalitede takıma üst seviyede savaşmayı aşılamış.

Belhanda’nın forma giymediği gün Feghouli sahneye çıkar diyordum. Onun da futbolu papatya falı gibi. Ne zaman takımını sırtlayacak, ne zaman takımına katkısı olacak belli değil. İstikrarı hiç yok. Allah nazardan saklasın Taylan’a bir şey olmasın. Onun sahaya koyduğu mücadeleyi, hırsı arkadaşları koyamıyor. Dilerim Taylan sakatlık falan yaşamaz, virüse yakalanmaz. İki hafta oynamasa Galatasaray’daki sorunlar çok daha büyük olur.

Sonuçta kendi düşen ağlamaz. 4-5 farklı kazanabileceğin maçı, rakip yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen kazanamıyorsan demekki fazla söylenecek söz yok.