Hocanın maç stratejisi, sahaya enerjik bir kadro sürmesi Galatasaray’a üç puan kazandırdı. İstanbul’a gelen karlı hava zemini balçığa çevirmiş. Bırakın futbol oynamayı, ayakta durmanın mümkünatı olmayan bir zemin. Bu zeminde futbol oynamak gerçekten çok zor. Elinde ne kadar tekniği yüksek futbolcu da olsa, hiçbir işe yaramaz. Sadece fizik mücadelesinin ön plana çıktığı bir maç oynanır.

Neticede Galatasaray-Kasımpaşa maçı da böyle oldu. Buna rağmen bilhassa ilk yarı sahada mükemmel bir Galatasaray vardı. Futbolcuların hepsi üst seviyede mücadele ettiler. Kasımpaşa’nın kaleyi tutan bir tek şutu yoktu. Sarı-kırmızılıların 9 gol vuruşunun sekizinde ise gününde olan kaleci Ertuğrul yerinde hamlelerle kurtarışlar yaparak golleri engelledi. Kerem’in attığı golde ise çaresiz kaldı.

Kerem müthiş bir futbolcu olma yolunda hızla ilerliyor. Böyle bir zeminde bile Kasımpaşa’nın defansını allak bullak etti. Mustafa ile çok iyi anlaştı. Şanssızlığı böyle bir saha koşulunda bu maçta oynaması oldu. Şayet saha kuru olsaydı, kalecinin kurtardığı 2-3 pozisyon, Kerem’in hanesine gol olarak yazılabilirdi.

Terim’in Etebo tercihi gerçekten mükemmeldi. Sahanın en çok balçık olduğu yerde oynadı ve emniyet sibobu gibiydi. Bütün ikili mücadeleleri kazandı. Rakibe karşı topa yaptığı tüm hamleleri üstün tamamladı. Sahada basmadık yer bırakmadı. Hele böyle bir zeminde resmen mükemmel işler yaptı. Luyindama da iyi günündeydi, resmen savaştı, iyi bir maç çıkardı.

Gedson Fernandes tekniği mükemmel bir oyuncu ama böyle bir sahada yapacak fazla bir şeyi yoktu. Buna rağmen Emre Kılınç ile beraber orta sahada rakibe üstünlük sağladılar. Bu Fernandes’i normal bir sahada seyretmek herhalde büyük bir keyif verecek. Ömer Bayram bu sezon ilk kez sol bekte oynadı ve iyi mücadele etti. Bilhassa ilk yarı ufak tefek hataları oldu. Bu balçıkta rakibe çalım atacağım diye ayağındaki topu kaptırdı.

Fatih Terim’in doğru planlarının içinde Onyekuru’yu yedek oturtup 70. dakikada oyuna alması da vardı. Maçın sonuna doğru o diri Onyekuru topun peşinde koşup öyle bir hamle yaptı ki, o ana kadar maçın kahramanı Ertuğrul’un penaltı yaptırmaktan başka bir şansı kalmadı. Penaltı vuruşunu da takımın yeni santrforu Mustafa gole çevirdi.

Tabii ki iki takım için de zor maç oldu. Kasımpaşa iyi bir takım. Ama Galatasaray dün oynadığı enerjik, mücadeleci futboluyla galibiyeti hak eden taraftı. Bu galibiyet o kadar önemliydi ki cumartesi Fenerbahçe’ye kaptırdığı liderliği tekrar geri aldı.

Dünkü maçın kazancı sadece 3 puan olmadı. Kerem, Etebo, Fernandes ve Ömer Bayram da kazanıldı.