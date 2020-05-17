Artık bütün kulüpler değişim içine girmek zorunda. Galatasaray’ı bu konuda biraz araştırdım. Yeni sezonla beraber Fatih hoca çok büyük farklılıklara hazırlanıyor. Yeni dönemde en büyük değişiklik saha içi planlaması ve yardımcı hocalarda olacak...

1- Gelecek sezon yardımcı hocalar dörde ayrılacak. Birincisi sadece forvetleri çalıştıracak. Ferguson zamanında Manchester United’da olduğu gibi. Hücumculardan tamamen bu isim sorumlu olacak ve daha önce çok başarılı olmuş golcülerden seçilecek. Aynı şekilde orta sahayı yine o mevkide isim yapmış bir hoca çalıştıracak ve oyuncuların performansından da sorumlu olacak. Bekler ve stoperler de geçmişinde bu bölgede başarılı olmuş bir yardımcı hocaya teslim edilecek. Kalecilerde ise sorun yok. Zaten kaleci antrenörü gayet başarılı. Kısacası bu 4 hoca çalıştırdıkları mevkideki futbolcuların sorumluluğunu alacaklar. Ya başarılı olup görevlerine devam edecekler ya da ‘eller yukarı’ diyerek ayrılacaklar.

2- Takımın iskeleti tamamen yerli futbolculardan oluşacak. Yani milli bir Galatasaray olacak.

3- Bütün takım, yerliler ve yabancılar gençleşecek. Yapılacak olan transferler U-17, U-19’da milli formaları giymiş isimler olacak.

4- Pahalı transfer dönemi bitecek. Eldeki futbolcularla anlaşma zemini aranacak. Bu gerçekleşmezse ısrarcı olunmayacak.

5- Sorun çıkarabilecek şöhretli futbolcular alınmayacak. Böyle isimler, kulüp aidiyetleri ve profesyonellik anlayışları yeterli seviyede değilse, ne kadar büyük bir isim olursa olsun, hatta bonservisi elinde bile olsa transfer edilmeyecek.

6- Bütün ödemeler kesinlikle TL üzerinden yapılacak. Geçici bir süre de olsa mukavelesi devam eden futbolculara döviz üzerinden ödemeler devam edecek.

Aldığım haberler, Galatasaray’da yeni yapılanmanın bu şekilde olacağını gösteriyor. Yeni bir takım olacak ve yeni yardımcı hocalar gelecek. Yeni futbolcuların maliyeti ise şimdiye göre en az yarı yarıya düşecek. Hadi hayırlısı bakalım! Fatih Terim her zaman olduğu gibi bu konuda da öncü olacak.

Federasyona destek olalım

Eleştiriyi çok seven bir milletiz. Hele yerden yere vurmaya bayılırız. Bugün, Türkiye Futbol Federasyonu liglerde beyaz sezon ilan etseydi, en kolayı da buydu. O zaman ne olacaktı, hangi kulüp ayakta kalabilecekti?

Avrupa’da bütün ligler teker teker geri dönüş tarihi açıklıyor. Fransa ve Hollanda hariç. Maçları bu haftadan başlayarak oynatacaklar. Peki bunu biz de neden denemeyelim? Bana göre TFF doğru bir karar aldı. Şu anda virüsü kontrol altında tutma konusunda en başarılı ülke biziz. Devletimiz kurallar koyuyor. Bunlara uyarsan hiçbir sorun yaşanmaz. Bana göre hepimizin federasyonu değil de kurallara uymayanları eleştirmemiz lazım.

Ülkemizde kurallara uymamaya devam edilirse zaten yasaklar sürecek. O zaman da ne futbol oynanır, ne bizler sokağa çıkabiliriz, ne de AVM’ler açık kalabilir. Bizlerin önce kurallara uymayan insanlarla mücadele etmemiz lazım.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Erzurumspor camialarındaki virüs olayları mutlaka federasyonu tekrar bir düşünceye sevk edecektir. Peki bu ne olur? 12 Haziran değil de 29 Haziran’da hızlandırılmış bir ligle sezon bitirilebilir.

Diagne her takımda oynar

Evet, Galatasaray çok büyük paralar vererek Mbaye Diagne’yi kadrosuna kattı. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin, Diagne kötü bir futbolcu mu? Kesinlikle değil. Hava toplarında, rakiple mücadelesinde, tekniğiyle gerçekten iyi oyuncu. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda da çok büyük katkısı oldu.

‘Peki Galatasaray’dan neden gönderildi’ derseniz bunu da anlatıyım. Baros, Elmander, Drogba, Sneijder gibi yıldızlar kulübün gelenek ve adetlerine çok iyi uyum sağladılar ve taraftarın sevgisini kazandılar. Diagne ise hırsının kurbanı oldu. Hatırlayın, bir penaltıda kendisi kullanmak için Sinan’ı tartakladı. Aynısını kiralık olarak gittiği Club Brugge’de yaptı. PSG maçında takım kaptanını itti, penaltıyı kendi kullandı ve daha sonra da kadro dışı bırakıldı.

Şimdi yaşadıklarından öyle dersler çıkardı ki yaptıklarına bin pişman. Ama geçmiş olsun, bir daha Galatasaray’da top oynayamaz. Fakat Türkiye’de her takımda forma giyebilir. Önümüzdeki sezon Türkiye ya da Avrupa’da kendinden çok söz ettirecek. Bundan emin olun.