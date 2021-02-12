Galatasaray’ın sorunu, istikrarı bir türlü yakalayamaması. Bunun da en büyük sebebi Fatih Terim’in çok güvenip ilk 11’de sahaya sürdüğü bilhassa Belhanda ve Babel’in aksaması, fizik olarak üç günde bir oynanan maçları kaldıramamasıdır...

Fenerbahçe derbisinde iki futbolcu da gayet iyi mücadele ettiler. Alanyaspor maçına bakıyorsunuz, aynı futbolcular takımı iki kişi eksik oynatıyor. Tabii hoca daha iyi bilir. Ama artık futbolda fizik gücün en üst seviyede değilse, sahada en iyi performansını koyamıyorsan, teknik de bir işe yaramıyor.

Yedlin... Harika bir transfer. Yorumlara bakıyorum hücumda iyi, defansta kötü deniyor. Peki ben de başka bir şey söylemek istiyorum. Yedlin durmadan hücuma çıkan bir futbolcu. Peki o ileri gittiği zaman onun mevkiisini kimin durdurması lazım? Babel’in... Peki Babel’in o gücü var mı? Kesinlikle yok. Bu durumda Galatasaray’ın sağ tarafı sorunlar yaşıyor.

İkinci yarıda Babel-Kerem değişikliği yapılıyor... Burada Kerem’e bir parantez açmak istiyorum. Tekniği, çabukluğu, fizik gücü Babel’in çok üstünde. Bu değişiklikten sonra bakıyorsunuz sorunlar bitiyor, sağ kanat sorunsuz şekilde çalışıyor.

Aynı şekilde Balhanda... Tekniği iyi mi? Tabii ki iyi. Peki rakip hücuma çıktığı zaman orta sahasına ne kadar yardım ediyor? Neredeyse sıfır. Gedson onun yerine oyuna giriyor, anında takımın sistemi değişiyor. Daha çok hücuma çıkıyor, gol pozisyonuna giriyor. En önemlisi de rakip atağa çıktığı zaman orta sahaya baskı yaparak onların oyununu bozuyor.

Demek ki Babel ve Belhanda ille de ilk 11’de maça başlayacak diye bir kural yok. Eminim Terim de Alanyaspor maçından sonra benim gibi düşünüyordur. Belhanda’nın da Babel’in de kadroda olması gerekir. Ama artık 11’de değil, tamamlayıcı futbolcu kategorisinde olmaları gerekir.

Sol bekte Saracchi oynuyor, iki hafta sonra sakatlanıyor. Emre Taşdemir müzmin sakat. O mevkiide Ömer Bayram’da ısrar edilirse sorunlar da biter. Böylece Onyekuru’nun performansı artar. Taylan her maçta oynuyor, sakatlanmıyor... Bu da takımın en önemli ismi olmasını sağlıyor. Ama o da artık dinlenmek istiyor. O bölgede beğensek ya da beğenmesek Etebo’nun daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Hiç olmazsa hazır ve iyi mücadele ediyor.

Son sözüm de Luyindama’ya... Evet Beşiktaş maçında hatalar yaptı. Alanya mücadelesinde aynılarını Marcao da yaptı. Ama Luyindama bir kalemde silinecek stoper değil. Onu da kazanmak lazım. Ben, Fatih Terim’in yeni transferlerden sonra elinin daha güçlendiğini düşünüyorum. Alanya maçı da herkese ders oldu. Onun da artık daha farklı düşünmesini bekliyorum.

MHK bildiğini okuyor

Genç hakemlere sözüm yok, kendilerini ben de destekliyorum. Ama Abdülkadir Bitigen’in neden büyük maçlara verildiğini de anlayamıyorum. Kesinlikle daha o tecrübesi yok.

Bakın Emre Kılınç’ı Antalyaspor maçında oyundan attı. Sonra yönettiği büyük takımların maçlarına bakıyorum daha sert pozisyonları görmezlikten geliyor. Dönüyorum Alanyaspor maçına... İlk gol öncesinde Donk’a yapılan faul değilmiş... Peki aynı pozisyonu Donk yapsa buna nasıl karar verilirdi sizce...

Emre Kılınç’ın 18 içinde ayağına basılıyor. VAR’da oturan Halis Özkahya, orta hakemi uyarmıyor bile... Marcao’nun ikinci sarıdan kırmızı kartla atılması gerekmez miydi? Bunları da geçtim... 10 değişiklik oldu. Sahaya sağlık ekibi girdi. Maçın uzatmasının 5 dakika mı olması lazımdı?

Şimdi dönüyorum MHK’ye... Abdülkadir Bitigen’i büyük takımların maçlarına verme sevdası nereden geliyor? Şayet böyle devam ederse çok yakında Bitigen’i kaybedeceksiniz. Benden söylemesi.

Ceza adaletli olmalı

Küfürün, şiddetin en çok karşısında olan insanların başında geliyorum. Arda Turan’ın hedef göstermeden yaptığı hareketi de kabul etmiyorum.

Ama dönüyorum öteki tarafa... Ceza verilecekse herkese eşit davranılmalı. Hakemin suratına bakarak küfür eden futbolcular var. Şimdiye kadar bunların hangisi ceza aldı? Fatih Terim’e, futbolculara kötü sözler söyleniyor... Peki bunlar ceza alıyor mu? Almıyor...

Ama sen cımbızla içlerinden Arda’yı çekip ceza verirsen bu herkesin vicdanını sızlatır. Maalesef Disiplin Kurulu’nun bana göre güvenilirliği hiç kalmadı. Çünkü adalet dağıtamıyorlar. İşlerine nasıl gelirse öyle ceza veriyorlar.