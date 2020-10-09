Galatasaray transfer döneminde çok fazla hırpalandı. Yönetim, Fatih Terim, taraftar, camia... Yaşananlardan kimse mutlu olmadı.

Önce şunu söyleyeyim; taraftar tepkisinin sebebi yeterli ölçüde transfer yapılmaması değil. İkinci Başkanın ‘transfer yapacağız’ diye söz vermesi, ancak yapmamasının ardından kendilerini kandırılmış hissettiler. Çok şükür transfer dönemi bitti! Artık sular durulur...

Galatasaray’ın bu sezonki kaderini Fatih Terim belirleyecek. Bu kadronun içinden üretim yaparsa yine takım zirveye oynar. Bunu gerçekleştiremezse geçen sezon olduğu gibi ilk beşe giremezler. Sorunlar var. Ama esas sıkıntı nerede? Kalede ve defansta sorun yok. Orta sahada Etebo ve Taylan’da da sorun yok. Ama ileri uçta gerçekten sıkıntı büyük. Babel, Falcao, Belhanda ve Feghouli... Bunlar rakibe baskı yapan futbolcular değil.

Son Kasımpaşa maçına bakın... Rakip takım bu oyunculardan baskı görmeyince, bütün gücüyle Galatasaray’ın üstüne geldi ve birçok gol pozisyonuna girdiler. Terim, buraya çare bulmak zorunda.

Çözüm nedir? Herkes ‘kanat oyuncusu yok’ diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Sol tarafta Saracchi, Emre Taşdemir, sağda Omar ile Linnes... Bu dört isimden de kanat olur.

Geliyorum orta sahaya... Taylan biraz daha ileri çıkabilir. Ömer Bayram geçen sezon olduğu gibi solda forma giyebilir. Yani işin özeti Fatih Terim bu kadrodan alternatifler yaratmalı ya da Belhanda, Babel ve Feghouli’nin psikolojisini düzeltmeli. Çıkan transfer haberleri onları yaralamış. Terim gibi usta ve tecrübeli bir hoca, öğrencilerilerini tekrar takıma kazandırabilir. Zaten başka da çaresi yok gibi gözüküyor.

Falcao’ya gelince... Evet eskiden çok büyük futbolcuydu. Ama şu anda hala geçmişteki gücünü kazanamadı. ‘Bitik’ görünüyor. Diagne ise gerçekten Kasımpaşa maçında beni hayal kırıklığına uğrattı. Rakibe ne bir pres ne bir baskı yapabildi. Üstüne basa basa söylüyorum. Fatih Terim gibi bir hoca bu sorunların üstesinden gelebilir. Artık Galatasaray taraftarı, camiası eleştirileri bırakmalı. Başka yapacakları bir şey de yok.

Şu anda bakıyorsunuz bir Terim hangi takımda var? Yine kadro olarak da sarı-kırmızılı takım hangi rakibinin gerisinde? Biraz beklemek, sabretmek lazım. Galatasaray, Glasgow Rangers ve Kasımpaşa maçının şokunu milli arada atlatacaktır.

Milliler ile gurur duyduk

Kim ne derse desin son yıllarda kulüpler düzeyinde Avrupalı takımlara karşı hep başarısız oluyoruz. Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray... Bizleri sevindiremedi. Ama A Milli Takımımızın, önceki gece Almanya önünde oynadığı futbol, verdiği mücadele gerçekten göğsümüzü kabarttı. Artık şöyle bir şey var. Ama Milli Takım bazında, ama başka takımlar ölçeğinde... İyi koşup gereken mücadeleyi vermiyorsan ne kadar yıldız futbolcun olursa olsun başarıya ulaşamazsın. Şenol Güneş, Almanya karşısında bunu gösterdi. Bana kimse ‘Almanya eksik kadro ile çıktı. Tam kadro çıksa biz bu futbolu oynayamazdık’ demesin. Biz başka bir dev Fransa’yı da yendik. Deplasmanda da berabere kaldık.

Avrupa Şampiyonası’na grup ikincisi olarak doğrudan katılma hakkı kazandık. Ben ay-yıldızlı formayı giyen gençlerimizle gurur duyuyorum. Bu futbolculardan kurulu A Milli Takım bize tarihimizde tatmadığımız başarıları yaşatacak.

TFF’nin doğru kararı

Taraftarsız maç oynamak gerçekten futbolumuzu bitiriyor. Süper Lig’de oynanan hiçbir maçtan keyif almıyoruz. Öyle karşılaşmalar seyrediyoruz ki gerçekten sıkılıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu bir karar aldı. Bu bir başlangıç. Bütün statlarda localara taraftar gelecek. Bu da en az 2 bin seyirci demek. Bu kadar taraftar bile sahadaki futbolcuları daha hırslandırır, oyunu güzelleştirir. TFF’nin verdiği kararı doğru buluyorum. Eminim çok değil, 1-2 ay sonra belli bir sayıda taraftar da statlardaki yerini alacak.

O zaman oynanan futbolun kalitesi daha da değişecek.