Şu günlerde futbolu, sevdiklerimizi her şeyi özledik. Ama bu sıkıntıları geçici bir süre yaşayacağımız için bundan teselli buluyoruz. Eskiden yüz yüze konuştuğumuz insanlarla artık telefondan bilgiler alıp doğruları yazmaya çalışıyoruz.

Biraz Galatasaray’ı araştırdım. Fatih Terim’in koronavirüse yakalanması futbolcuların hepsini çok etkilemiş. Hocalarına bağlılıkları bir kat daha artmış. Bütün oyuncuların düşüncesi kalan 8 maçı oynayıp bu sezonu bitirmek. Birkaç futbolcuyla aynı sitede oturan arkadaşlarım var.

Sakın aklınıza oyuncular evde yatıyor, kilo alıyor gibi düşünceler gelmesin. Sadece birini anlatayım. Falcao, oturduğu sitede günde iki saat sabah ve akşam olmak üzere koşuyor, fizik gücünü kaybetmiyor. Bana resmini attılar şaşırdım. İnanın ligler tatil olmadan önceki halinden daha fit. Bu sözlerim sadece Falcao için değil. Bütün futbolcular aynı sorumluluğu taşıyorlar. Süper Lig’de seyircisiz de olsa bu sekiz maç oynanacak. Bu yılın şampiyonu, Avrupa’ya gidecek ve düşecek takımlar bu karşılaşmalar yapıldıktan sonra belli olacak.



Eskisi gibi olmayacak

Evet bu sekiz maç bittikten sonra başta Galatasaray olmak üzere hiçbir takım eski düzende devam etmeyecek. Araştırmalarıma göre Fatih Terim büyük planlar yapıyor. Anlaştığı, el sıkıştığı Türkiye’den ve yurt dışında oynayan gurbetçilerden sekiz futbolcuyu kadrosuna katacak. Bu futbolcuların şu anda isimlerini söylemek doğru değil. Ama sarı-kırmızılı takımın gelecek on senesine alınan bütün oyuncular damga vuracak. Alt yapıyı güçlendirmek için de çok yetenekli genç futbolcular alınacak.

Yapılacak transferlerde Galatasaray’ın anlayışına uyum sağlayamayacak birtek isim bile kadroya katılmayacak. Transfer ücretlerinde taban ve tavan limiti de konacak. Artık eskisi gibi milyon euroları hiçbir futbolcu alamayacak. Anlaşmaların hepsi TL ile yapılacak. Yeni gelecek yabancılar da genç isimler olacak. Şayet takımın ihtiyacı varsa Drogba, Sneijder, Falcao gibi en fazla iki yıldız için fedakârlık yapılacak. İşin özeti bu sezon tamamlandıktan sonra Galatasaray tamamen değişecek ve gençleşecek.

Kulüpler çok dikkat etmeli

Bütün kulüpler için söylüyorum. UEFA ve FIFA salgın devam ettiği sürece kulüplerin yanında olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama koronavirüsün bizde ilk ortaya çıktığı tarih 11 Mart.

Futbolcuların bu tarihten önceki alacakları şayet ödenmediyse ve futbolcu gidip kulübünü şikayet ederse UEFA bu başvuruyu haklı görecek. Sonuçta da mukavelesinin sonuna kadar oynadığı takımdan futbolcunun parasını almasını sağlayacak.

Benden uyarması. Futbolcuların 11 Mart’a kadar olan alacakları ödenmeli. Bu yapılmazsa kulüpler salgının etkisinin ardından bir kez daha büyük maddi zarara uğrayacaklar.

Başkan Cengiz camiayı rahatlattı

Abdurrahim Albayrak’ı hepimiz tanırız. Yüreği temiz ama çok heyecanlı, çabuk panik yapan bir yapısı vardır. CNN Türk’te söyledikleri bomba etkisi yaptı ve Galatasaray Yönetimi bu yüzden çok eleştirildi. Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamaları ise herkesi rahatlattı.

30 milyon taraftarı olan bir takımın hiçbir amatör şubesi kapatılamaz. Ben de bu görüşteyim. Ama ne yapılabilir, başkanın dediği gibi bütçeyi biraz düşürürsün, transfer edeceğin sporculara çok büyük paralar vermezsin. Sonunda ise bütün branşlar devam eder.

Başkanın bunları tek tek anlatması çok iyi oldu. Şu herkesin evde kaldığı günlerde hiç olmazsa yüreklere su serpti.